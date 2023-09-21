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За допомогою хурми можна скинути чотири кілограми: як це зробити легко і швидко

21 вересня 2023 08:15
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Як за тиждень за допомогою хурми скинути чотири кілограми – ефективні дієти
Хурма, яка є дуже корисною для здоров'я людини. Фото: Pinterest
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Медики розповіли про те, як впливає хурма на здоров’я людини, розкривши її неймовірно корисні властивості. Виявляється, за допомогою цього фрукту можна скинути небажані кілограми і дуже допомогти своєму організму.

Про це розповідає Delachieve.

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Користь хурми для здоров’я

Фахівці стверджують, що до складу цього фрукту входить маленька кількість калорій. Хоча хурма є дуже солодкою, вона може легко вгамувати сильний голод. Тому медики радять додати її до свого раціону харчування, щоб на один крок наблизитися до стрункого тіла.

Також цей популярний фрукт містить рослинні цукру, які несуть велику користь для серця. До складу хурми входять й інші важливі компоненти, завдяки яким прискорюється ріст волосся. Ще вони можуть навіть лікувати шкіру, яка схильна до різних висипань та виникнення вугрів.

Хурма
Людина, яка тримає багато хурми у тарілці. Фото: Freepik

Крім того, цей фрукт може покращити стан нервової системи, підвищити концентрацію та працездатність. Якщо людині не подобається хурма через її терпкий смак, можна її покласти до морозильної камери, щоб зменшити в’язкість. Також можна зробити різні салати та смузі з неї.

Дієтичний раціон з хурмою

На сніданок можна взяти одну чи дві хурми, на обід — одне варене яйце і 200 грамів сиру з невеликою жирністю. Увечері можна випити чай з однією ложкою меду та з’їсти 200 грамів овочевого рагу.

Також на сніданок можна з’їсти салат з капусти та 100 грамів відвареного білого курячого м’яса, випити чашку кави без додавання цукру. Пообідати можна двома шматками підсушеного житнього хліба, овочевим супом і 150 грамами знежиреного йогурту, а на вечір — одну чи дві хурми.

Хурма
Плоди та листя хурми на столі. Фото: Freepik

Медики стверджують, що лише за тиждень такої дієти можна з легкістю позбутися чотирьох зайвих кілограмів. 

Нагадаємо, ми писали про те, які корисні продукти насправді шкодять здоров’ю людини. 

Раніше ми розповідали про те, який продукт обов’язково потрібно додати до свого раціону харчування восени. 

Також ми повідомляли про те, чи корисно пити гарячий чай з медом. 

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