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Ми всі помилялися! Корисні продукти, які, насправді, шкодять організму

19 вересня 2023 20:55
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Які корисні продукти шкодять здоров'ю – чотири факти
Молода дівчина, яка їсть салат зі свіжих овочів. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Дуже багато людей намагаються корисно харчуватися, вживаючи певні продукти, але далеко не завжди це дійсно корисно для здоров’я. Медики пояснили, які факти про здорове харчування, насправді, дуже шкодить організму людини.

Новини.LIVE розповідає про факти здорового харчування, які погіршують стан здоров’я.

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Цукор

Не секрет, що через цукор можуть з’являтися зайві кілограми, діабет та інші проблеми зі здоров’ям. Багато людей, які намагаються корисно харчуватися, повністю відмовляються від нього. Але медики попередили, що глюкоза, яка входить до складу цукру, має бути у раціоні.

Справа в тому, що вона має дуже важливе значення для кровообігу, додавання енергії, а також для активація мозкової діяльності.

Сахар
Цукор, який містить корисну для здоров'я глюкозу. Фото: Freepik

Солодке

Медики також не радять повністю прибирати солодке зі свого раціону харчування, адже низький рівень глюкози у крові може спровокувати виникнення проблем з печінкою, селезінкою та серцево-судинною системою, а також порушити функціонування мозку.

Блинчики с бананом и шоколадом
Млинці з бананом і шоколадом. Фото: Freepik

Сирі овочі

За словами медиків, у складі сирих овочів є бета-каротин, який перетворюється на вітамін А. Він допомагає людині повільніше старіти та краще бачити. Також продукти, які не пройшли термообробку, можуть мати у своєму складі нерозчинну клітковину, через яку виникають проблеми з травленням.

Сырые овощи
Сирі овочі, до складу яких входить бета-каротин. Фото: Freepik

Пророщена пшениця

У цьому продукті є вітаміни майже усіх груп, але в ній також міститься велика кількість лектину, який може порушувати функціонування ендокринної системи. Крім того, цей компонент може також викликати порушення роботи шлунку та кишківника.

Пророщенная пшеница
Пророщена пшениця, яка містить вітаміни майже всіх груп. Фото: Pinterest

Вівсяна крупа

Цей вид круп має у своєму складі фітинову кислоту, яка заважає організму правильно засвоювати кальцій. Саме тому фахівці з правильного харчування радять вживати цей продукт не більше, ніж два чи три рази на тиждень.

Овсяная крупа
Вівсяна крупа, яку варто їсти не частіше двох чи трьох разів на тиждень. Фото: Freepik

Що варто додати до свого раціону

Не секрет, що вуглеводи — це важливі поживні речовини та головне джерело енергії. Але їх можна приймати далеко не всім людям, а тільки тим, в якого немає діабету, метаболічного синдрому та інсулінорезистентності.

Тому медики пояснили, які продукти містять найменшу кількість вуглеводів. До складу таких продуктів входить:

  • Шпинат
  • Звичайна капуста
  • Брюссельська капуста
  • Цвітна капуста
  • Кабачки
  • Артишоки
  • Спаржа
  • Броколі

Нагадаємо, ми писали про те, який продукт харчування варто вживати в осінній період року. 

Раніше ми розповідали про те, кому не можна вживати велику кількість сирої цибулі. 

Також ми повідомляли про те, як можна швидко та ефективно скинути зайву вагу.

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