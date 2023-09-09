Лікарі пояснили, кому категорично не варто їсти багато сирої цибулі

Цибуля. Ілюстративне фото: google.com

Певна частина людей полюбляє додавати сиру ріпчасту цибулю до овочевих салатів, закусок та інших страв. Проте це може зашкодити здоров'ю деяких людей.

Про те, що може статися з організмом, якщо їсти сиру цибулю, розповіли у виданні "УНІАН".

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Зазначається, що в людей через вживання цибулі у такому вигляді може бути метеоризм, печія або здуття живота.

Скільки цибулі можна вживати

На добу можна їсти не більше 100 грам сирої цибулі.

Кому не можна їсти цибулю

За словами лікарів, продукт є дуже небезпечним для людей, які мають такі захворювання, як гастрит, панкреатит, виразки.

"Сира цибуля підвищує рівень кислотності в шлунку, що може викликати різні загострення хвороб та навіть напади", — зазначають у матеріалі.

Також з обережністю її мають вживати ті люди, які мають захворювання печінки, а саме гепатити всіх видів, цироз або жировий гепатоз.

Крім того, він не рекомедується до вживання для людей з серцевою недостатністю та порушеннями його ритмів.

"Ще один важливий період, коли не можна їсти цибулю в сирому вигляді — в час загострень бронхіальної астми, оскільки вона може викликати сильні напади, небезпечні для життя", — додали у повідомленні.

Зазначимо, що хтось харчується багато разів на день, в когось є три прийоми їжі, а хтось взагалі їсть один раз на день. Тому фахівці з харчування пояснили, скільки разів на день потрібно їсти та як це стосується людей, які страждають від певних захворювань.

Нагадаємо, у прагненні скинути небажані кілограми велика кількість людей витрачає всю свою енергію на спорт та буквально днями стирчать у тренажерних залах. Але варто знати, що скинути зайву вагу можна не тільки спортом, а й одним вітаміном.