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Подумайте перед тим, як цілувати: які хвороби переносять домашні улюбленці

8 вересня 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Подумайте перед тим, як цілувати: які хвороби переносять домашні улюбленці
Дівчина бавиться з домашніми улюбленцями. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ми звикли, що наші чотирилапі улюбленці мурчать, граються та допомагають боротися зі стресом. Проте коти чи собаки бувають непередбачувані у випадку, коли підхоплять якусь хворобу, яку можуть передати господарю. Деякі з цих захворювань проявляються, коли буде пізно.

Експерти розповіли, про що мають знати власники домашніх котів та собак.

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Які хвороби можуть передати господарю коти та собаки

Зазначається, що дуже важливо знати як саме передаються людині хвороби від чотирилапих друзів. Це можливо через слину, фекалії та сечу. Якщо котик або песик звик спати в ліжку господаря, патогени можуть передатися через постільну білизну. Також важливо обережно ставитися до поцілунків з вихованцями, бо це не так безпечно, як здається.

Більше того домашні тварини можуть переносити не лише гельмінти. Спектр хвороб набагато більший, серед них:

  • бактерії капноцитофаги, що можуть міститися в роті собак. Вони викликають інфекційні захворювання у господарів, що мають ослаблений імунітет;
  • лямбліоз, сальмонельоз і токсоплазмоз, які переносять коти. Особливо небезпечне останнє захворювання — токсоплазмоз, бо воно впливає на розумові процеси в людей.

Нагадаємо, що часто власники собак не мають часу для того, аби вигуляти свого чотирилапого улюбленця. Тому можна скористатися послугами осіб, які проведуть з тваринами час за відповідну плату.  

Також ми повідомляли, що авто власника собаки має бути з якісним та просторим салоном, який витримає будь-яку кількість кігтів. Питання актуальне, адже, за різними даними, в Україні нараховується понад 5 млн домашніх собак.

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