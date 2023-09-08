Подумайте перед тем, как целовать: какие болезни переносят домашние питомцы

Девушка играет с домашними питомцами. Фото: freepik.com

Мы привыкли, что наши четырехлапые любимцы мурчат, играют и помогают бороться со стрессом. Однако коты или собаки бывают непредсказуемы в случае, когда подхватят какую-нибудь болезнь, которую могут передать хозяину. Некоторые из этих заболеваний проявляются, когда будет поздно.

Эксперты рассказали, о чем должны знать владельцы домашних кошек и собак.

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Какие болезни могут передать хозяину кошки и собаки

Отмечается, что очень важно знать, как именно передаются человеку болезни от четырехлапых друзей. Это возможно из-за слюны, фекалий и мочи. Если котик или собачка привыкли спать в постели хозяина, патогены могут передаться через постельное белье. Также важно осторожно относиться к поцелуям с питомцами, потому что это не так безопасно, как кажется.

Более того, домашние животные могут переносить не только гельминты. Спектр болезней гораздо больше, среди них:

бактерии капноцитофаги, содержащиеся во рту собак. Они вызывают инфекционные заболевания у хозяев, имеющих ослабленный иммунитет;

лямблиоз, сальмонеллез и токсоплазмоз, которые переносят коты. Особенно опасно последнее заболевание — токсоплазмоз, потому что оно влияет на мыслительные процессы у людей.

Напомним, что часто у владельцев собак нет времени для того, чтобы выгулять своего четырехлапого любимца. Поэтому можно воспользоваться услугами лиц, которые проведут с животными время за плату.

Также мы сообщали, что автомобиль владельца собаки должен быть с качественным и просторным салоном, который выдержит любое количество когтей. Вопрос актуален, ведь, по разным данным, в Украине насчитывается более 5 млн домашних собак.