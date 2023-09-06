Скільки разів на день варто їсти та кому – перевірте себе у списку

Молода дівчина, яка харчується увечері при свічках. Фото: Freepik

Хтось харчується багато разів на день, в когось є три прийоми їжі, а хтось взагалі їсть один раз на день. Тому фахівці з харчування пояснили, скільки разів на день потрібно їсти та як це стосується людей, які страждають від певних захворювань.

Про це повідомляє Food Network.

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Три прийоми їжі

Тричі на день потрібно їсти тим людям, які страждають від певних проблем з вуглеводним обміном. Зокрема, це стосується тих, хто хворий на діабет другого типу. Також тричі на день харчуватися потрібно тим, хто має гіпотиреоз, порушений цикл та знижену фертильність.

Молода дівчина, яка збирається їсти. Фото: Freepik

Багаторазові прийоми їжі

Не дивлячись на те, що багаторазове харчування допомагає краще контролювати об’єм та спосіб харчування, воно створює певні проблеми. Через нього людина починає весь час думати про їжу та контролювати свої харчування, щоб не пропустити час, коли потрібно їсти.

Крім того, медики стверджують, що багаторазове харчування може впливати на гормональний фон та процеси метаболізму в печінці людини. Також воно може зробити так, що калорії відкладатимуться у жир.

Тому фахівці категорично не радять таке харчування людям, які страждають від діабету, порушення процесів обміну та проблем з гормонами.

Молода дівчина, яка нарізає собі яблуко. Фото: Freepik

П’ятиразове харчування

Фахівці з харчування рекомендують харчуватися п’ять разів на день жінкам, які чекають на дитину, та тим, хто годує дітей. Крім того, п’ятиразове харчування потрібно спортсменам, людям, які страждають від шлунково-кишкових захворювань, та тим, хто витрачає багато енергії на день.

Що варто пам’ятати

Фахівці стверджують, що ні в якому разі не потрібно змушувати себе їсти, якщо немає такого бажання. Вони радять харчуватися лише тоді, коли з'являється відчуття голоду.

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