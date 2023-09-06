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Сколько раз в день следует есть: что нужно знать определенным категориям людей

6 сентября 2023 20:18
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Сколько раз в день стоит есть и кому – проверьте себя в списке
Молодая девушка, которая питается вечером при свечах. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Кто-то питается много раз в день, у кого-то есть три приема пищи, а кто-то вообще ест один раз в день. Поэтому специалисты по питанию объяснили, сколько раз в день нужно есть и как это касается людей, страдающих от определенных заболеваний.

Об этом сообщает Food Network.

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Сколько раз в день нужно есть и кому?

Три приема пищи

Трижды в день нужно есть тем людям, которые страдают от определенных проблем с углеводным обменом. В частности, это касается тех, кто болен диабетом второго типа. Также трижды в день питаться нужно тем, кто имеет гипотиреоз, нарушенный цикл и пониженную фертильность.

Молодая девушка, которая собирается есть
Молодая девушка, которая собирается есть. Фото: Freepik

Многократные приемы пищи

Несмотря на то, что многоразовое питание помогает лучше контролировать объем и способ питания, оно создает некоторые проблемы. Из-за него человек начинает все время думать о еде и контролировать свое питание, чтобы не упустить время, когда нужно есть.

Кроме того, медики утверждают, что многоразовое питание может влиять на гормональный фон и процессы метаболизма в печени человека. Также оно может сделать так, что калории будут откладываться в жир.

Поэтому специалисты категорически не советуют такое питание людям, страдающим от диабета, нарушения процессов обмена и проблем с гормонами.

Молодая девушка, которая нарезает себя яблоко
Молодая девушка, которая нарезает себе яблоко. Фото: Freepik

Пятиразовое питание

Специалисты по питанию рекомендуют питаться пять раз в день женщинам, ожидающим ребенка, и тем, кто кормит детей. Кроме того, пятиразовое питание нужно спортсменам, людям, страдающим от желудочно-кишечных заболеваний, и тем, кто тратит много энергии в день.

Что следует помнить

Специалисты утверждают, что ни в коем случае не нужно принуждать себя есть, если нет такого желания. Они советуют питаться только тогда, когда появляется чувство голода.

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