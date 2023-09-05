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Працюйте без болю у спині! Ці чотири вправи допоможуть покращити стан м'язів

5 вересня 2023 20:57
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Як можна позбутися болю у спині – чотири прості вправи, які робляться на стільці
Молода дівчина, яка робить вправи під час сидячої роботи. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Сьогодні дуже велика кількість людей працює сидячи, через що багато хто страждає від проблем зі спиною. Але медики радять інколи робити перерви на фізичні вправи, які допоможуть позбутися від болю в спині під час роботи.

Новини.LIVE розповідає, які вправи можна робити для спини, не піднімаючись зі свого стільця.

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Дуже багато людей страждають від болей у спині через те, що тривалий час сидять на одному місці. Тому, щоб полегшити свій стан під час сидячої роботи, варто знати, які вправи можна робити, не відволікаючись від роботи. 

Женщина, которая страдает от боли в шее во время работы
Жінка, яка страждає від болю у шиї під час роботи. Фото: Freepik

Вправи для здоров’я спини у сидячому стані

Прогин

Щоб виконати цю вправу, потрібно притиснутися до стільця та схрестити руки за головою. Потім вигніть максимально свою спину та протримайтеся в такому положенні 20 секунд, після чого повторіть це знову. Варто розуміти, що повторювати цю вправу варто від п’яти до восьми разів на день, щоб розвантажити грудний відділ.

Підйом плечей

Спочатку сядьте на край стільця, тримаючи свою спину рівно, та підніміть максимально плечі, а потім опустіть їх. Медики рекомендують виконувати цю просту фізичну вправу 20 разів на день, щоб полегшити відчуття у шиї та зберегти свою поставу.

Обертання плечима

Щоб виконати цю вправу, поставте свої руки на плечі та повільно обертайте їх назад. Повторіть такий самий рух, але вже у зворотному напрямку. Виконуйте цю фізичну вправу по 30 разів у обох напрямках, щоб опрацювати плечовий пояс.

Скручування

Для виконання цієї вправи сядьте на край стільця та з’єднайте руки за головою, повернувши праворуч. У такому положенні побудьте протягом декількох секунд, після чого поверніть ліворуч і також затримайтеся на декілька секунд. Вправу виконуйте по 20 разів на кожну сторону, щоб розслабити м’язи спини в цілому.

Нагадаємо, ми писали про прості фізичні вправи, які допоможуть позбутися жиру на своєму животі.

Раніше ми розповідали про те, як можна збільшити свої м’язи в домашніх умовах. 

Також ми повідомляли про те, як можна досягти стрункого тіла за допомогою простих вправ.

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