Как можно избавиться от боли в спине – четыре простых упражнения, которые делаются на стуле

Молодая девушка, которая делает упражнения во время сидячей работы. Фото: Freepik

Сегодня очень большое количество людей работает сидя, из-за чего многие страдают от проблем со спиной. Но медики советуют иногда делать перерывы на физические упражнения, которые помогут избавиться от боли в спине во время работы.

Новини.LIVE рассказывает, какие упражнения можно делать для спины, не вставая со своего стула.

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Очень многие страдают от болей в спине из-за того, что долго сидят на одном месте. Поэтому чтобы облегчить свое состояние во время сидячей работы, следует знать, какие упражнения можно делать, не отвлекаясь от работы.

Женщина, страдающая от боли в шее во время работы. Фото: Freepik

Упражнения для здоровья спины в сидячем состоянии

Прогиб

Чтобы выполнить это упражнение, нужно прижаться к стулу и скрестить руки за головой. Затем выгните максимально спину и продержитесь в таком положении 20 секунд, после чего повторите это снова. Следует понимать, что повторять это упражнение следует от пяти до восьми раз в день, чтобы разгрузить грудной отдел.

Подъем плеч

Сначала сядьте на край стула, держа свою спину ровно, и поднимите максимально плечи, а затем опустите их. Медики рекомендуют выполнять это простое физическое упражнение 20 раз в день, чтобы облегчить ощущение в шее и сохранить свою осанку.

Вращение плечами

Чтобы выполнить это упражнение, поставьте руки на плечи и медленно вращайте их назад. Повторите то же самое движение, но уже в обратном направлении. Выполняйте это физическое упражнение по 30 раз в обоих направлениях, чтобы проработать плечевой пояс.

Скручивания

Для выполнения этого упражнения сядьте на край стула и соедините руки за головой, повернув направо. В таком положении пробудьте в течение нескольких секунд, после чего повернитесь налево и так же задержитесь на несколько секунд. Упражнение выполняйте по 20 раз в каждую сторону, чтобы расслабить мышцы спины в целом.

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