Прості вправи допоможуть позбутися від жиру

Один з найкращих способів зменшити жирові відкладення на животі — підвищити рівень щоденної активності, щоб спалювати більше калорій, підтримувати високий метаболізм і почуватися чудово. Однак не варто виконувати високоінтенсивні вправи щодня, оскільки це може уповільнити ваше відновлення і призвести до перетренованості та травм.

Сім простих щоденних вправ, які допоможуть зменшити жирові відкладення на животі та оздоровити тіло.

Ходьба

Неважливо, новачок ви чи спортсмен олімпійського рівня: Ходіть щодня. Ходьба — це, безперечно, одна з найкращих речей, які ви можете зробити для свого загального здоров'я та фізичної форми. Це чудово для вашого фізичного та психічного здоров'я, і особливо для збереження талії.

Придбайте зручне взуття і щодня виходьте на прогулянку. Якщо хочете, розділіть її на невеликі прогулянки протягом дня і прагніть до загальної тривалості від 15 до 20 хвилин.

Стрибки на скакалці

Стрибки на скакалці — це дивовижна вправа з низьким впливом на організм, яка може покращити здоров'я серцево-судинної системи та фізичну форму. Вона не тільки допоможе вам спалити калорії, але й підвищить вашу атлетичність та силу стоп і гомілковостопних суглобів.

Почніть з кількох хвилин стрибків через скакалку щодня, а в міру прогресу переходьте до більш тривалих і складних варіацій.

Присідання

Присідання — ідеальна вправа для нижньої частини тіла, яка задіює багато м'язів і спалює калорії, щоб розтопити небажаний жир на животі. Присідання з власною вагою хороші тим, що вони досить низькоінтенсивні, тому ви можете робити кілька повторень щодня.

Повзання

Під час повзання працюють майже всі м'язи вашого тіла одночасно, що допомагає прискорити серцебиття і змусити тіло працювати. Якщо ви ніколи раніше не повзали, спочатку це може здатися складним, але ви швидко набудете витривалості, щоб повзати довше.

Станьте на карачки, тримаючи руки під плечима, а коліна - під стегнами; коліна тримайте. Повзіть вперед, роблячи невеликі кроки правою рукою і лівою ногою одночасно і по черзі. Стегна тримайте низько, а голову піднятою.

Містки на стегнах

Містки для стегон зміцнюють м'язи задньої поверхні тіла, збільшуючи спалювання калорій і зберігаючи стрункість. Вони також активізують сідничні м'язи, що може допомогти з поставою, а також полегшити проблеми зі спиною або колінами.

Ляжте на підлогу, зігнувши ноги в колінах і поставивши ступні рівно на підлогу. Пройдіться п'ятами і стисніть сідниці, щоб підштовхнути стегна вгору. Повторіть. Не використовуйте поперек, коли підтягуєтесь.

Вправа "мертві жуки"

Одна з найкращих базових вправ для всіх рівнів підготовки — "мертвий жук". Вона надзвичайно проста у виконанні, не потребує жодного обладнання і безпечно тренує всі м'язи середньої частини тіла.

Ляжте на спину, піднявши руки і коліна вгору (як мертвий жук), притисніть поперек до землі і підніміть сідниці. Потягніться правою і лівою ногою одночасно, утримуючи поперек рівно на землі, не відриваючи стегна від землі і видихаючи все повітря. Поміняйте сторону і повторіть.

Зворотні випади

Випади можна робити де завгодно — під час перегляду телевізора, прогулянки або перерви на роботі. Вони опрацьовують усю нижню частину тіла, але досить легкі, щоб ви могли періодично робити по кілька повторень протягом дня.

Зробіть довгий крок назад — достатньо довгий, щоб ваші коліна утворили внизу два кути 90 градусів — і підтягніть себе назад, виставивши вперед ногу. Почніть з гантелей і переходьте до штанги в положенні присідання ззаду або спереду.

