Упражнения, которые помогут избавиться от жира. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Один из лучших способов уменьшить жировые отложения на животе — повысить уровень ежедневной активности, чтобы сжигать больше калорий, поддерживать высокий метаболизм и чувствовать себя отлично. Однако не следует выполнять высокоинтенсивные упражнения каждый день, поскольку это может замедлить ваше восстановление и привести к перетренированности и травмам.

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один из ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

Читайте также:

Семь простых ежедневных упражнений, которые помогут снизить жировые отложения на животе и оздоровить тело.

Ходьба

Неважно, новичок вы или спортсмен олимпийского уровня: Ходите каждый день. Ходьба — это, безусловно, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего общего здоровья и физической формы. Это отлично для вашего физического и психического здоровья, и особенно для сохранения талии.

Купите удобную обувь и ежедневно выходите на прогулку. Если хотите, разделите ее на небольшие прогулки в течение дня и стремитесь к общей продолжительности от 15 до 20 минут.

Человек, ходит пешком. Фото: Freepik

Прыжки на скакалке

Прыжки на скакалке — это удивительное упражнение с низким влиянием на организм, которое может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и физическую форму. Она не только поможет вам сжечь калории, но и повысит вашу атлетичность и силу стоп и голеностопных суставов.

Начните с нескольких минут прыжков через скакалку каждый день, а по мере прогресса переходите к более продолжительным и сложным вариациям.

Женщина прыгает на скакалке. Фото: Freepik

Приседания

Приседания — идеальное упражнение для нижней части тела, задействующее много мышц и сжигающее калории, чтобы растопить нежелательный жир на животе. Приседания с собственным весом хороши тем, что они достаточно низкоинтенсивны, поэтому вы можете делать несколько повторений каждый день.

Упражнение для уменьшения жира на животе. Фото: Freepik

Ползание

При ползании работают почти все мышцы вашего тела одновременно, что помогает ускорить сердцебиение и заставить тело работать. Если вы никогда раньше не ползали, сначала это может показаться сложным, но вы быстро приобретете выносливость, чтобы ползать дольше.

Встаньте на четвереньки, держа руки под плечами, а колени — под бедрами; колени держите. Ползите вперед, делая небольшие шаги правой рукой и левой ногой одновременно и поочередно. Бедра держите низко, а голову приподнятой.

Мостик на бедрах

Мостики для бедер укрепляют мышцы задней поверхности тела, увеличивая сжигание калорий и сохраняя стройность. Они также активизируют ягодичные мышцы, что может помочь с осанкой, а также облегчить проблемы со спиной или коленями.

Лягте на пол, согнув ноги в коленях и поставив ступни ровно на пол. Пройдитесь пятками и сожмите ягодицы, чтобы подтолкнуть бедра вверх. Повторите. Не используйте поясницу при подтягивании.

Выполнение упражнения мостик. Фото: Depositphotos

Упражнение "мертвые жуки"

Одно из лучших базовых упражнений для всех уровней подготовки — "мертвый жук". Она чрезвычайно проста в исполнении, не нуждается ни в одном оборудовании и безопасно тренирует все мышцы средней части тела.

Упражнение "мёртвые жуки". Фото: Depositphotos

Лягте на спину, подняв руки и колени вверх (как мертвый жук), прижмите поперек к земле и поднимите ягодицы. Потянитесь правой и левой ногой одновременно, удерживая поясницу ровно на земле, не отрывая бедра от земли и выдыхая весь воздух. Поменяйте сторону и повторите.

Обратные выпады

Выпады можно делать где угодно — во время просмотра телевизора, прогулки или перерыва на работе. Они прорабатывают всю нижнюю часть тела, но достаточно легки, чтобы вы могли периодически делать по несколько повторений в течение дня.

Упражнение выпады. Фото: Freepik

Сделайте длинный шаг назад — достаточно длинный, чтобы ваши колени образовали внизу два угла 90 градусов — и подтяните себя назад, выставив вперед ногу. Начните с гантелей и переходите к штанге в положении приседания сзади или спереди.

Раньше мы писали, к чему может привести избыток соли в рационе.