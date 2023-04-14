Якщо вам здається, що ви робите все правильно, але вага все одно не йде, прислухайтеся до цих порад

Поради для схуднення без шкоди для здоров'я. Фото ілюстративне: Google

Люди, які стежать за своєю зайвою вагою, знають не з чуток, що процес схуднення дуже стомлює. Часто відбувається так, що людина правильно харчується та займається спортом, але схуднути не виходить. Є як мінімум 10 причин, через які зайві кілограми не йдуть.

Про це повідомила медична експертна рада, що складається з сертифікованих та всесвітньо відомих дієтологів, лікарів, персональних тренерів, кухарів та експертів зі здорового способу життя.

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Експерти розповіли, що є безліч простих нових звичок, які можуть допомогти спалювати більше калорій. Ще одна чудова ідея — знайти друга, з яким можна розділити свій шлях до схуднення. Спільні тренування, обмін рецептами та заохочення одне одного у досягненні певних цілей у фітнесі чи дієті — це не такий самотній шлях і навіть веселий!

10 факторів, які уповільнюють процес схуднення

1. Медичне захворювання

Перший важливий крок — обговорити з лікарем вашу вагу, проблеми та цілі щодо зниження ваги. Надмірна вага і ожиріння — це медичні показання.

Доктор Бол пояснює, що є кілька різних причин, через які люди утримують зайву вагу.

"Теорія "завданої точки" свідчить, що людський організм намагається утримати себе в рамках кращого діапазону, який відрізняється у різних людей. Тому причина номер один, через яку ви, можливо, намагаєтеся схуднути, полягає в тому, що надмірна вага — це медичний стан, і схуднення для вас може бути фізіологічно складнішим, ніж для інших людей", — каже він.

2. Дотримання уривчастого голодування

"Хоча обмеження харчування за часом (прийом їжі тільки в певний проміжок часу) може допомогти деяким людям скинути вагу, в інших це призводить до зворотного результату, тому що вони відчувають надмірне почуття голоду і переїдають або наїдаються, коли голодування закінчується", — пояснюють дієтологи.

Крім того, переривчасте голодування може звести нанівець ваші зусилля зі зниження ваги, якщо ви не можете зосередитися і відчуваєте втому під час голодування, що може призвести до пропуску занять, що спалюють калорії, або фізичних вправ.

"Жінки повинні бути особливо обережні, щоб не перестаратися, тому що це може порушити їх крихкий гормональний баланс. Уважно стежте за сигналами свого організму і за тим, як він реагує на голодування. Якщо після 14-16-годинне голодування ваш апетит неконтрольований, спробуйте поститися протягом короткого періоду часу, наприклад, 12-14 годин. Якщо ви все одно переїдаєте або скорочуєте свою активність, можливо, краще дотримуватися максимального 12-годинного посту", — додали дієтологи.

3. Перекушування, які не втамовують голод

Вам може здаватися, що ви переслідуєте свої інтереси щодо зниження ваги, вибираючи для перекушування вегетаріанські чіпси, свіжі фрукти й уникаєте шкідливих для здоров'я печива, чіпсів або цукерок. Але, на жаль, ці варіанти змусять вас відчути голод незабаром після того, як їх з'їли, і хотіти ще.

"Під час перекушування обов'язково додавайте до раціону продукти, багаті на білок і клітковину. Білок і клітковина уповільнюють метаболізм, щоб ви відчували себе ситими, і сприяють поступовому підвищенню рівня цукру в крові, запобігаючи енергетичним спадам, які провокують потяг до їжі", — попередили дієтологи.

4. Перехід до веганства без чіткого плану дій

Харчування рослинною їжею приносить масу переваг для здоров'я, але дієтологи пояснюють, що перехід на повністю веганське харчування без ретельно розробленого плану може легко звести нанівець ваші успіхи в схудненні, якщо ви не включатимете в раціон достатню кількість білка.

"Оскільки більшість рослинних продуктів не містять багато білка, легко наїстися вуглеводів, особливо рафінованих зернових, таких як тісто, які викликають стрибки та падіння цукру в крові та залишають вас голодними незабаром після цього", — додали експерти.

Перш ніж перейти на 100% веганське харчування, складіть план своїх прийомів їжі та продумайте, як включити в кожен з них більше білка. Рослинні джерела, багаті білком, включають сочевицю, чорну квасолю, сушений горох, нут або едамамі, а також тофу, насіння чиа, кіноа та горіхи.

5. Неправильно вибрані овочі

"Ми часто бачимо, що люди з найкращими намірами бути здоровими намагаються включати до страв більше овочів, і це чудово, але вони не розуміють, що олія, в якій готуються або маринуються овочі, може дуже сильно збільшувати їхню калорійність. Деякі овочі, такі як баклажани, гриби, кабачки та перці, ще більше вбирають масло, додаючи кілька сотень калорій до кожної страви", — стверджують дієтологи.

Але не варто відмовлятися від овочів – просто слід приготувати їх на парі. Якщо вам потрібний додатковий смак, можна вичавити на овочі свіжий сік лимона або лайма.

"Це один з кращих трюків, який використовують кращі кухарі, і він ідеально підходить, якщо ви стежите за своєю талією, оскільки це не додає калорій. Також можна додати до страв спеції та трави, такі як орегано, чебрець, розмарин, кріп, кмин, лемонграс, петрушка, базилік, гвоздика або мускатний горіх, які надають овочам смачного аромату без додаткових калорій", — порекомендували експерти.

6. Міф про повну відмову від вуглеводів

Можливо, у вас склалося враження, що всі вуглеводи шкідливі, коли йдеться про зниження ваги, що є оманою. Справа в тому, як правильно вибрати корисні вуглеводи, щоб включити їх у свій раціон.

"Вуглеводи — це паливо для мозку і м'язів, і коли ви їх виключаєте, то нерідко відчуваєте себе виснаженим і відчуваєте сильну потяг до вуглеводів або цукру, оскільки мозок і тіло потребують швидкого підкріплення. Це часто призводить до переїдання тієї самої їжі, якою ви намагаєтеся уникнути", — пояснюють дієтологи.

Щоб цього не сталося, зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся, коли виключаєте вуглеводи з раціону. Чи відчуваєте ви втому надалі чи це призводить до переїдання? Якщо це так, докладіть свідомих зусиль, щоб включити невелику кількість корисних вуглеводів у кожний прийом їжі.

7. Ліки, які можуть бути причиною набору ваги

Деякі ліки викликають збільшення ваги, і є ймовірність, що ваша вага може бути викликана тим, що ви приймаєте, пояснює лікар Бол. Порадьтеся з лікарем, можливо, ваші ліки можна замінити на інші.

8. Неусвідомлене споживання зайвих калорій

При зниженні ваги важливо харчуватися з дефіцитом калорій, тобто споживати менше калорій, ніж спалюєте. Однак деякі калорії можуть бути досить підступними, наприклад, алкоголь чи ранкову каву. Навіть фруктові соки, які здаються "здоровими", можуть бути сповнені додаткових калорій та цукру. Важливо знати все, що ви їсте та п'єте.

9. Зупинення результатів схуднення після зниження ваги

"Коли ви сидите на дієті, ваше тіло зрештою зменшується до розмірів, при яких кількість калорій, які ви спалюєте кожен день, дорівнює кількості калорій, які ви споживаєте щодня. Чим менша вага, тим менше спалюються калорії, тому навіть якщо ви продовжуєте дотримуватись тієї ж дієти, ви можете більше не втрачати вагу", — пояснив доктор Бол.

Щоб повернутись на шлях втрати ваги, важливо переглянути свій раціон і переконатися, що ви споживаєте продукти з дефіцитом калорій.

10. Втрата терпіння

Зниження ваги — це поступовий процес, що вимагає наполегливої праці, самовідданості та терпіння. Він також може включати деякі спроби і помилки. Залежно від того, скільки ви хочете скинути кілограм, може пройти чимало часу, перш ніж досягнете результатів. Як правило, безпечно втрачати від одного до двох кілограмів на тиждень, зазначає лікар Бол. Пам'ятайте, що ви вже скидаєте вагу, просто потрібно небагато часу, щоб побачити різницю. Будьте терплячі і не будьте такі суворі до себе!

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