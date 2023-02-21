Популярні дієти: як швидко схуднути до літа

Лікар дав поради ефективного схуднення

Зазвичай люди сідають на дієти з двох причин — підкосило здоров'я або треба схуднути до літа. Ефективні поради зазвичай гуглять або переймають від подруг, яким вдалося скинути пару кілограмів. Зараз популярними стають і послуги нутриціологів.

Новини.LIVE звернулося за правилами ефективного схуднення до президента Асоціації дієтологів України Олега Швеця, аби кожен українець встиг схуднути до туристичного сезону в Криму.

— Розкажіть про найефективніші дієти, які не нашкодять? Від яких продуктів варто відмовитися?

— Більшість людей, які намагаються втратити вагу, зустрічаються з однією проблемою. Спочатку вам вистачає мотивації та сили волі для втрати кількох кілограмів, але згодом мотивація послаблюється, ваги вже не демонструють бажаної динаміки.

Причиною цього є активація механізмів, налаштованих на утримання стабільної маси тіла. Серед них можна назвати продукцію специфічних гормонів, які відповідають за голод та насичення, діяльність кишечних бактерій та інші.

Для досягнення цілей у зменшенні ваги необхідно рухатись до них на поступово, розраховуючи втрату близько 500 грамів на місяць. Серед найкращих варіантів дієти для схуднення можна назвати збалансовану дієту з дефіцитом 500 і більше калорій у щоденному харчуванні. Це добре відома нам тарілка здорового харчування лише зменшеного діаметру.

І дійсно ефективним способом обмеження надходження зайвих калорій є буквальна заміна посуду на менший за розмірами та об’ємом одночасно із вживанням корисної поживної їжі.

Серед небажаних харчових продуктів, які точно не допоможуть у досягненні мети, — технологічно-оброблена їжа: солодощі, випічка, снеки, напівфабрикати, оброблені м’ясні продукти, консерви.

— Які відомі та популярні дієти насправді шкідливі?

— Досить важко відслідковувати популярність окремих дієт в умовах сьогоднішнього різноманіття пропозицій від справжніх та уявних експертів з нутриціології.

Очевидно, що тривале споживання лише одного продукту, як то яблук або виключно продуктів однієї групи, наприклад цільнозернових, має негативні наслідки. Організм не отримує всіх необхідних поживних речовин, виснажуються їхні запаси та збільшується ризик появи нових чи загострення існуючих захворювань.

— Кому не варто сідати на дієту?

— Слово "дієта" насправді означає набір продуктів і напоїв, які ми споживаємо щодня. Тобто кожний з нас з народження до смерті сидить на дієті.

Але введення обмежень або дотримання так званих рестриктивних дієт дійсно може мати несприятливі наслідки у певних категорій людей.

Серед них слід згадати тих, хто вже має дефіцит енергії, основних поживних речовин і мікронутрієнтів у харчуванні. Наприклад, люди з розладами харчової поведінки, такими як anorexia nervosa.

Не слід обмежувати себе у харчуванні людям, які мають хронічні захворювання серцево-судинної, травної систем, захворювання легень та нирок. Запровадження значних змін у харчуванні у таких ситуаціях обов’язково має бути узгоджено із лікарем.

— Є дуже багато реклами біодобавок, програм очищення тощо. Як перевірити, що це? Чи є з цього користь?

— Організм людини є надзвичайно складною системою, в якій постійно реалізуються тисячі метаболічних процесів, відбувається засвоєння необхідних та виведення непотрібних речовин.

Штучне "очищення" організму, особливо із застосуванням агресивних методик усіляких зондувань, проносних, сечогінних засобів, погано вивчених рослинних препаратів, може становити серйозну небезпеку для здоров’я.

З іншого боку, офіційна медична наука не визнає ефективними різні "програми очищення" з огляду на відсутність підтвердження обіцяних їхніми промоутерами результатів.

— Як найкраще підготувати гарне тіло до літа?

— Кращий зовнішній вигляд і здоров’я неможливі без дотримання принципів здорового способу життя: харчуватися помірно, споживати корисні продукти, страви і напої, багато рухатися, достатньо відпочивати, не курити та максимально обмежити споживання алкоголю.