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100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

21 февраля 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Популярные диеты: как быстро похудеть к лету
Врач дал советы эффективного похудения
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Обычно люди садятся на диеты по двум причинам — подкосило здоровье или нужно похудеть к лету. Эффективные советы обычно гуглят или перенимают от подруг, которым удалось сбросить пару килограммов. Сейчас популярными становятся и услуги нутрициологов.

Новини.LIVE обратилось за правилами эффективного похудения к президенту Ассоциации диетологов Украины Олегу Швецу, чтобы каждый украинец успел похудеть к туристическому сезону в Крыму.

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— Расскажите о самых эффективных диетах, которые не навредят? От каких продуктов следует отказаться?

— Большинство людей, пытающихся потерять вес, встречаются с одной проблемой. Сначала вам хватает мотивации и силы воли для потери нескольких килограммов, но со временем мотивация снижается, весы уже не демонстрируют желаемую динамику.

Причиной тому является активация механизмов, настроенных на содержание стабильной массы тела. Среди них можно выделить продукцию специфических гормонов, отвечающих за голод и насыщение, деятельность кишечных бактерий и другие.

Авитаминоз может возникнуть из-за нездорового питания

Для достижения целей в уменьшении веса необходимо двигаться к ним постепенно, рассчитывая потерю около 500 граммов в месяц. Среди лучших вариантов диеты для похудения можно выделить сбалансированную диету с дефицитом 500 и более калорий в ежедневном питании. Это хорошо известная нам тарелка здорового питания, только уменьшенного диаметра.

И действительно, эффективным способом ограничения поступления лишних калорий является буквальная замена посуды на меньшую по размерам и объему одновременно с употреблением полезной питательной пищи.

Среди нежелательных пищевых продуктов, которые точно не помогут в достижении цели, — технологически обработанная пища: сладости, выпечка, снеки, полуфабрикаты, обработанные мясные продукты, консервы.

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— Какие известные и популярные диеты действительно вредны?

— Достаточно сложно отслеживать популярность отдельных диет в условиях сегодняшнего разнообразия предложений от настоящих и мнимых экспертов по нутрициологии.

Очевидно, что длительное потребление только одного продукта, например яблок или исключительно продуктов одной группы, например цельнозерновых, имеет негативные последствия. Организм не получает всех необходимых питательных веществ, истощаются их запасы и увеличивается риск появления новых или обострение существующих заболеваний.

— Кому не стоит садиться на диету?

— Слово "диета" на самом деле означает набор продуктов и напитков, которые мы потребляем каждый день. То есть каждый из нас с рождения до смерти сидит на диете.

Но введение ограничений или соблюдения так называемых рестриктивных диет действительно может иметь неблагоприятные последствия у определенных категорий людей.

Среди них следует упомянуть тех, у кого уже есть дефицит энергии, основных питательных веществ и микронутриентов в питании. К примеру, люди с расстройствами пищевого поведения, такими как anorexia nervosa.

Не следует ограничивать себя в питании людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, заболеваниями легких и почек. Внедрение значительных изменений в питании в таких ситуациях обязательно должно быть согласовано с врачом.

Здоровье

— Есть очень много рекламы биодобавок, программ очищения и т.д. Как проверить что это? Есть ли от этого польза?

— Организм человека является сложнейшей системой, в которой постоянно реализуются тысячи метаболических процессов, происходит усвоение необходимых и выведение ненужных веществ.

Искусственное "очищение" организма, особенно с применением агрессивных методик всевозможных зондирований, слабительных, мочегонных средств, плохо изученных растительных препаратов может представлять серьезную опасность для здоровья.

С другой стороны, официальная медицинская наука не признает эффективными разные "программы очистки" ввиду отсутствия подтверждения обещанных их промоутерами результатов.

Какая биодобавка не имеет пользы

— Как лучше подготовить хорошее тело к лету?

— Красивый внешний вид и здоровье невозможны без соблюдения принципов здорового образа жизни: питаться умеренно, употреблять в пищу полезные продукты, блюда и напитки, много двигаться, достаточно отдыхать, не курить и максимально ограничить потребление алкоголя.

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