Если вам кажется, что вы делаете все правильно, но вес все равно не уходит, прислушайтесь к этим советам

Советы для похудения без ущерба для здоровья. Фото иллюстративное: Google

Люди, которые следят за своим лишним весом знают не понаслышке, что процесс похудения очень утомительный. Часто происходит так, что человек правильно питается и занимается спортом, но похудеть не получается. Есть как минимум 10 причин из-за которых лишние килограммы не уходят.

Об этом сообщил медицинский экспертный совет состоящий из сертифицированных и всемирно известных диетологов,врачей, персональных тренеров, поваров и экспертов по здоровому образу жизни.

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Эксперты рассказали, что существует множество простых новых привычек, которые могут помочь сжигать больше калорий. Еще одна отличная идея - найти друга, с которым можно разделить свой путь к похудению. Совместные тренировки, обмен рецептами и поощрение друг друга в достижении определенных целей в фитнесе или диете — это не такой одинокий путь и даже веселый!

10 факторов, которые замедляют процесс похудения

1. Медицинское заболевание

Первый важный шаг - обсудить с врачом ваш вес, проблемы и цели по снижению веса. Избыточный вес или ожирение — это медицинские показания.

Доктор Бол объясняет, что существует несколько различных причин, по которым некоторые люди удерживают лишний вес.

"Теория "заданной точки" гласит, что человеческий организм пытается удержать себя в рамках предпочтительного диапазона, который отличается у разных людей. Поэтому причина номер один, по которой вы, возможно, пытаетесь похудеть, заключается в том, что избыточный вес - это медицинское состояние, и похудение для вас может быть физиологически более сложным, чем для других людей", — говорит он.

2. Соблюдение прерывистого голодания

"Хотя ограничение питания по времени (прием пищи только в определенный промежуток времени) может помочь некоторым людям сбросить вес, у других это приводит к обратному результату, так как они испытывают чрезмерное чувство голода и переедают или наедаются, когда голодание заканчивается", — объясняют диетологи.

Кроме того, прерывистое голодание может свести на нет ваши усилия по снижению веса, если вы не можете сосредоточиться и чувствуете усталость во время голодания, что может привести к пропуску занятий, сжигающих калории, или физических упражнений.

"Женщины должны быть особенно осторожны, чтобы не переусердствовать, так как это может нарушить их хрупкий гормональный баланс. Внимательно следите за сигналами своего организма и за тем, как он реагирует на голодание. Если после 14-16 часов голодания ваш аппетит неконтролируемый, попробуйте поститься в течение более короткого периода времени, например, 12-14 часов. Если вы все равно переедаете или сокращаете свою активность, возможно, лучше придерживаться максимального 12-часового поста", – добавили диетологи.

3. Перекусы, которые не утоляют голод

Вам может казаться, что вы преследуете свои интересы по снижению веса, выбирая для перекусов вегетарианские чипсы, свежие фрукты и избегаете вредных для здоровья печенья, чипсов или конфет. Но, увы, эти варианты заставят вас почувствовать голод вскоре после того, как вы их съедите, и захотеть еще.

"Во время перекуса обязательно включайте в рацион продукты, богатые белком и клетчаткой. Белок и клетчатка замедляют метаболизм, чтобы вы чувствовали себя сытыми, и способствуют постепенному повышению уровня сахара в крови, предотвращая энергетические спады, которые провоцируют тягу к еде", — предупредили диетологи.

4. Переход к веганству без четкого плана действий

Питание растительной пищей приносит массу преимуществ для здоровья, но диетологи объясняют, что переход на полностью веганское питание без тщательно разработанного плана может легко свести на нет ваши успехи в похудении, если вы не будете включать в рацион достаточное количество белка.

"Поскольку большинство растительных продуктов не содержат много белка, легко наесться углеводов, особенно рафинированных зерновых, таких как тесто, которые вызывают скачки и падения сахара в крови и оставляют вас голодными вскоре после этого", — добавили эксперты.

Прежде чем перейти на 100% веганское питание, составьте план своих приемов пищи и продумайте, как включить в каждый из них больше белка. Растительные источники, богатые белком, включают чечевицу, черную фасоль, сушеный горох, нут или эдамаме, а также тофу, семена чиа, киноа и орехи.

5. Неправильно выбранные овощи

"Мы часто видим, что люди с самыми лучшими намерениями быть здоровыми стараются включать в блюда больше овощей, и это замечательно, но они не понимают, что масло, в котором готовятся или маринуются овощи, может очень сильно увеличивать их калорийность. Некоторые овощи, такие как баклажаны, грибы, кабачки и перцы, еще больше впитывают масло, добавляя несколько сотен калорий к каждому блюду", — утверждают диетологи.

Но не стоит отказываться от овощей - просто следует приготовить их на пару. Если вам нужен дополнительный вкус, можно выжать на овощи свежий сок лимона или лайма.

"Это один из лучших трюков, который используют лучшие повара, и он идеально подходит, если вы следите за своей талией, поскольку это не добавляет калорий. Также можно добавить в блюдо специи и травы, такие как орегано, тимьян, розмарин, укроп, тмин, лемонграсс, петрушка, базилик, гвоздика или мускатный орех, которые придают овощам вкусный аромат без дополнительных калорий", — порекомендовали эксперты.

6. Миф о полном отказе от углеводов

Возможно, у вас сложилось впечатление, что все углеводы вредны, когда речь идет о снижении веса, что является заблуждением. Все дело в том, как правильно выбрать полезные углеводы, чтобы включить их в свой рацион.

"Углеводы - это топливо для мозга и мышц, и когда вы их исключаете, то нередко чувствуете себя истощенным и испытываете сильную тягу к углеводам или сахару, поскольку мозг и тело нуждаются в быстром подкреплении. Это часто приводит к перееданию той самой пищи, которой вы пытаетесь избежать", — объясняют диетологи.

Чтобы этого не произошло, обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, когда исключаете углеводы из рациона. Чувствуете ли вы усталость в дальнейшем или это приводит к перееданию? Если это так, приложите сознательные усилия, чтобы включить небольшое количество полезных углеводов в каждый прием пищи.

7. Лекарства, которые могут быть причиной набора веса

Некоторые лекарства вызывают увеличение веса, и есть вероятность, что ваш вес может быть вызван тем, что вы принимаете, объясняет доктор Бол. Посоветуйтесь с врачом, возможно, ваши лекарства можно заменить на другие.

8. Неосознанное потребление лишних калорий

При снижении веса важно питаться с дефицитом калорий, то есть потреблять меньше калорий, чем сжигаете. Однако некоторые калории могут быть довольно коварными, например, алкоголь или утренний кофе. Даже фруктовые соки, которые кажутся "здоровыми", могут быть полны дополнительных калорий и сахара. Важно знать все, что вы едите и пьете.

9. Остановка результатов похудения после снижения веса

"Когда вы сидите на диете, ваше тело в конце концов уменьшается до размеров, при которых количество калорий, которые вы сжигаете каждый день, равно количеству калорий, которые вы потребляете каждый день. Чем меньше вес, тем меньше сжигаются калории, поэтому даже если вы продолжаете придерживаться той же диеты, вы можете больше не терять вес", — объяснил доктор Бол.

Чтобы вернуться на путь потери веса, важно пересмотреть свой рацион и убедиться, что вы потребляете продукты с дефицитом калорий.

10. Потеря терпения

Снижение веса - это постепенный процесс, требующий упорного труда, самоотверженности и терпения. Он также может включать в себя некоторые пробы и ошибки. В зависимости от того, сколько вы хотите сбросить килограмм, может пройти немало времени, прежде чем вы достигнете результатов. Как правило, безопасно терять от одного до двух килограммов в неделю, отмечает доктор Бол. Помните, что вы уже сбрасываете вес, просто нужно немного времени, чтобы увидеть разницу. Будьте терпеливы и не будьте так строги к себе!

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