Користь гарбузового насіння – медики розкрили неймовірні властивості

Медики розповіли, чим корисне гарбузове насіння.

Медики розповіли, чому потрібно додати до свого раціону харчування гарбузове насіння. Вони стверджують, що насіння гарбуза здатне зміцнити кістки та імунітет, покращити стан серця та сон людини, допомогти позбавитися зайвої ваги та активувати ріст волосся.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Healthline"

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Корисні властивості гарбузового насіння

Зміцнення кісток

Перш за все, гарбузове насіння зміцнює кістки людини, адже до його складу входить багато магнію. Медики стверджують, що достатнє вживання гарбузового насіння допомагає підтримувати правильну щільність тканини кісток та знижує небезпеку розвитку остеопорозу.

Користь для серця

Гарбузове насіння має велику кількість антиоксидантів, жирних кислот та цинку, які добре впливають на серцевий стан людини. Мононенасичені жирні кислоти, які входять до складу цього насіння, можуть знижувати рівень "поганого" холестерину в крові.

Допомога у схудненні

Клітковина, що входить до складу гарбузового насіння, дозволяє людині довгий час не хотіти їсти, хоча клітковина має достатньо низьку харчову цінність. Крім того, вчені стверджують, що це насіння допомагає покращити функціонування травної системи в організмі.

Покращення сну

У гарбузовому насіння є дуже корисна речовина під назвою триптофан, який допомагає людині краще спати. До речі, магній, що входить до складу насіння, теж допомагає при безсонні.

Стимулювання імунітету

Медики також додали, що насіння має вітамін Е та антиоксиданти, які здатні знизити процеси запалення та скоротити число вільних радикалів. За словами вчених, ці радикали послаблюють здатність клітин боротися з вірусами та бактеріями.

Активація росту волосся

Амінокислоти, що має насіння гарбуза, допомагають волоссю активніше рости, а поживні речовини зміцнюють саму структуру волосся.

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