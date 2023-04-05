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Зміцнює волосся та кістки: чим корисне гарбузове насіння

5 квітня 2023 11:06
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Користь гарбузового насіння – медики розкрили неймовірні властивості
Медики розповіли, чим корисне гарбузове насіння.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, чому потрібно додати до свого раціону харчування гарбузове насіння. Вони стверджують, що насіння гарбуза здатне зміцнити кістки та імунітет, покращити стан серця та сон людини, допомогти позбавитися зайвої ваги та активувати ріст волосся.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Healthline"

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Корисні властивості гарбузового насіння

  • Зміцнення кісток

Перш за все, гарбузове насіння зміцнює кістки людини, адже до його складу входить багато магнію. Медики стверджують, що достатнє вживання гарбузового насіння допомагає підтримувати правильну щільність тканини кісток та знижує небезпеку розвитку остеопорозу.

Як гарбузове насіння зміцнює кістки

  • Користь для серця

Гарбузове насіння має велику кількість антиоксидантів, жирних кислот та цинку, які добре впливають на серцевий стан людини. Мононенасичені жирні кислоти, які входять до складу цього насіння, можуть знижувати рівень "поганого" холестерину в крові.

Чим гарбузове насіння корисне для серця

  • Допомога у схудненні

Клітковина, що входить до складу гарбузового насіння, дозволяє людині довгий час не хотіти їсти, хоча клітковина має достатньо низьку харчову цінність. Крім того, вчені стверджують, що це насіння допомагає покращити функціонування травної системи в організмі.

Гарбузове насіння при схудненні

  • Покращення сну

У гарбузовому насіння є дуже корисна речовина під назвою триптофан, який допомагає людині краще спати. До речі, магній, що входить до складу насіння, теж допомагає при безсонні.

Як покращити сон гарбузовим насінням

  • Стимулювання імунітету

Медики також додали, що насіння має вітамін Е та антиоксиданти, які здатні знизити процеси запалення та скоротити число вільних радикалів. За словами вчених, ці радикали послаблюють здатність клітин боротися з вірусами та бактеріями.

Як зміцнити умунітет за допомогаю насіння гарбуза

  • Активація росту волосся

Амінокислоти, що має насіння гарбуза, допомагають волоссю активніше рости, а поживні речовини зміцнюють саму структуру волосся.

Як активувати ріст волосся

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