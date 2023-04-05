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Укрепляют волосы и кости: чем полезны тыквенные семена

5 апреля 2023 11:06
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Польза тыквенных семян – медики раскрыли невероятные свойства
Медики рассказали, чем полезны тыквенные семена.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, почему нужно добавить в свой рацион питания тыквенные семена. Они утверждают, что семена тыквы способны укрепить кости и иммунитет, улучшить состояние сердца и сон человека, помочь избавиться от лишнего веса и активировать рост волос.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Healthline"

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Полезные свойства тыквенных семян

  • Укрепление костей

Прежде всего, тыквенные семена укрепляют кости человека, ведь в их состав входит много магния. Медики утверждают, что достаточное употребление тыквенных семян помогает поддерживать правильную плотность ткани костей и снижает опасность развития остеопороза.

Как тыквенные семена укрепляют кости

  • Польза для сердца

Тыквенные семена имеют большое количество антиоксидантов, жирных кислот и цинка, хорошо влияющих на сердечное состояние человека. Мононенасыщенные жирные кислоты, входящие в состав этих семян, могут снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Чем тыквенные семена полезны для сердца

  • Помощь в похудении

Клетчатка, входящая в состав тыквенных семян, позволяет человеку долгое время не хотеть есть, хотя клетчатка имеет достаточно низкую пищевую ценность. Кроме того, ученые утверждают, что эти семена помогают улучшить функционирование пищеварительной системы в организме.

Тыквенные семена при похудении

  • Улучшение сна

В тыквенных семенах есть очень полезное вещество под названием триптофан, который помогает человеку лучше спать. Кстати, магний, входящий в состав семян, тоже помогает при бессоннице.

Как улучшить сон семенами тыквы

  • Стимулирование иммунитета

Медики также добавили, что семена имеют витамин Е и антиоксиданты, способные снизить процессы воспаления и сократить число свободных радикалов. По словам ученых, эти радикалы ослабляют способность клеток бороться с вирусами и бактериями.

Как укрепить иммунитет с помощью семян тыквы

  • Активация роста волос

Аминокислоты, которые имеют семена тыквы, помогают волосам активнее расти, а питательные вещества укрепляют саму структуру волос.

Как активировать рост волос

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