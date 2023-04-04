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Небезпека просто у холодильнику: продукти, які можуть довести дитину до нервового зриву

4 квітня 2023 18:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Продукти, здатні викликати у підлітка депресію – що важливо знати батькам
Вчені назвали продукти, які можуть викликати у підлітків депресію.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які продукти харчування здатні викликати стрес та депресію у людей. За словами вчених з університету Лома Лінда у США, які провели дослідження на щурах, депресію у підлітковому віці здатна викликати їжа, до складу якої входять жири.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Університет Лома Лінда в США.

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Співробітники американського університету провели дослідження на щурах, в результаті якого знайшли прямий зв’язок між депресією та продуктами харчування підлітків. Дослідники виявили, що щури, які харчувалися жирною їжею, були більш схильні до стресу, аніж ті, що їли нормальні продукти.

Згідно з дослідженням, депресію в людей може викликати їжа з великою кількістю жирів. До цієї їжі відноситься жирне м’ясо, фаст-фуд, молоко та смажена їжа.

Як фаст-фуд може викликати депресію

Вчені стверджують, що якщо підліток їстиме цю їжу у свої роки, то у дорослому віці можна страждати від проблем з психікою. Через це людина не зможе адекватно переносити труднощі, які зустрічатимуться на її життєвому шляху.

Ця людина стане безвільною та депресивною істотою, якій постійно потрібна буде допомога від інших людей.

Які продукти здатні довести підлітків до депресії

Тому дослідники з університету Лома Лінда у Сполучених Штатах Америки, які виявили зв’язок між жирним раціоном та здоров’ям людини, рекомендують менше їсти фаст-фуду. Медики стверджують, що особливо потрібно мінімізувати кількість фаст-фуду в своєму раціоні підліткам.

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