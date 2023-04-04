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Опасность прямо в холодильнике: продукты, которые могут довести ребенка до нервного срыва

4 апреля 2023 18:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Продукты, способные вызвать у подростка депрессию – что важно знать родителям
Ученые назвали продукты, которые могут вызвать у подростков депрессию.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие продукты питания могут вызвать стресс и депрессию у людей. По словам ученых из университета Лома Линда в США, которые провели исследования на крысах, депрессию в подростковом возрасте способна вызвать пища, в состав которой входят жиры.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Университет Лома Линда в США.

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Сотрудники американского университета провели исследование на крысах, в результате которого нашли прямую связь между депрессией и продуктами питания подростков. Исследователи обнаружили, что крысы, питавшиеся жирной пищей, были более подвержены стрессу, чем те, кто ел нормальные продукты. 

Согласно исследованию, депрессию у людей может вызвать пища с большим количеством жиров. К этой пище относится жирное мясо, фаст-фуд, молоко и жареная пища.

Как фаст-фуд может вызвать депрессию

Ученые утверждают, что если подросток будет есть эту еду в свои годы, то во взрослом возрасте можно страдать от проблем с психикой. Поэтому человек не сможет адекватно переносить трудности, которые будут встречаться на его жизненном пути.

Этот человек станет безвольным и депрессивным существом, которому постоянно нужна будет помощь от других людей.

Какие продукты способны довести подростков до депрессии

Поэтому исследователи из университета Лома Линда в Соединенных Штатах Америки, обнаружившие связь между жирным рационом и здоровьем человека, рекомендуют меньше есть фаст-фуда. Медики утверждают, что особенно необходимо минимизировать количество фаст-фуда в своем рационе подросткам.

Напомним, мы писали, что диетологи рассказали, как можно принести пользу своему здоровью благодаря отказу от сыра.

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