Продукты, способные вызвать у подростка депрессию – что важно знать родителям

Ученые назвали продукты, которые могут вызвать у подростков депрессию.

Медики рассказали, какие продукты питания могут вызвать стресс и депрессию у людей. По словам ученых из университета Лома Линда в США, которые провели исследования на крысах, депрессию в подростковом возрасте способна вызвать пища, в состав которой входят жиры.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Университет Лома Линда в США.

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Сотрудники американского университета провели исследование на крысах, в результате которого нашли прямую связь между депрессией и продуктами питания подростков. Исследователи обнаружили, что крысы, питавшиеся жирной пищей, были более подвержены стрессу, чем те, кто ел нормальные продукты.

Согласно исследованию, депрессию у людей может вызвать пища с большим количеством жиров. К этой пище относится жирное мясо, фаст-фуд, молоко и жареная пища.

Ученые утверждают, что если подросток будет есть эту еду в свои годы, то во взрослом возрасте можно страдать от проблем с психикой. Поэтому человек не сможет адекватно переносить трудности, которые будут встречаться на его жизненном пути.

Этот человек станет безвольным и депрессивным существом, которому постоянно нужна будет помощь от других людей.

Поэтому исследователи из университета Лома Линда в Соединенных Штатах Америки, обнаружившие связь между жирным рационом и здоровьем человека, рекомендуют меньше есть фаст-фуда. Медики утверждают, что особенно необходимо минимизировать количество фаст-фуда в своем рационе подросткам.

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