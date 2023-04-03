Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Вчені назвали продукт, який найкраще виводить токсини з організму і коштує копійки arrow

Вчені назвали продукт, який найкраще виводить токсини з організму і коштує копійки

3 квітня 2023 18:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Користь кропу – як ця зелень впливає на організм людини
Вчені виявили неймовірну користь для організму від кропу.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, як очистити свій організм від різних токсинів і шлаків. За словами спеціалістів, це можна зробити за допомогою всім відомого кропу. Стало відомо, що входить до складу цієї зелені, та як вона здатна очистити організм від різних поганих речовин.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Tips Beauty"

Читайте також:

Річ у тім, що до складу популярного кропу входять:

  • вітаміни А, В, С;
  • антиоксиданти та мікроелементи, які, в свою чергу, позитивно впливають на організм людини.

Цю зелень можна класти до супів, маринадів та салатів, адже вона додає їжі пряного смаку та допомагає вивести токсини, зайві солі та рідину з організму.

Яка користь від кропу

Які ще корисні властивості має кріп?

Дієтологи стверджують, що варто додати кріп до свого раціону їжі, адже він позитивно впливає на роботу серця та судин, а також на функціонування нервової системи.

Крім того, зелень допомагає при травленні, а також під час процесу кровотворення. Вчені також говорять, що до корисних властивостей можна додати й протизапальні.

Медики виявили користь кропу

За словами медиків, всім відомий кріп є профілактикою подагри та ревматоїдного артриту. Важливо підкреслити, що ця зелень здатна покращити стан імунітету людини та завадити появі багатьох мікробних захворювань. Особливо, це стосується різних ран та зовнішніх порізів.

Нагадуємо, ми писали, що у Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, який об’єм цукру за добу потрібно вживати дорослим та дітям.

Раніше ми розповідали, що вчені знайшли небезпечне захворювання, від якого масово помирають люди.

Також ми повідомляли, що медики розповіли, які продукти харчування потрібно додати до свого раціону, щоб зміцнити волосся та зробити його здоровим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB