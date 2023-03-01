Вчені виявили нову смертельну хворобу VEXAS

Вчені виявили нову хворобу з високим рівнем смертності: хто у групі ризику
Дослідники прогнозують у світі спалах нової смертельної хвороби — VЕХАS. Вона вже активно шириться Америкою.
Про це йдеться у матеріалі WebMD.
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Що відомо
Як зазначають науковці, у США вже понад 15 тисяч людей, старших за 50 років страждають від синдрому VЕХАS. Серед основних характеристик недуги — лихоманка, мієлома, артрит, васкуліт, низький рівень кисню в крові та багато іншого.
Відомо, що ця хвороба має високий показник смертності. Майже половина діагностованих помирають протягом п'яти років. Дослідники вважають, що VЕХАS є прототипом нового типу хвороб, з якими зіткнеться людство.
Дослідники кажуть, що цей синдром пов'язаний із генетичною мутацією, але не є успадкованим.
Згідно з новим дослідженням, на синдром VЕХАS страждають близько 13 200 чоловіків і 2300 жінок у США. Це більш поширене, ніж інші запальні стани, такі як синдром мієлоїдної дисплазії та васкуліт.
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