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Ученые обнаружили новую болезнь с высоким уровнем смертности: кто в группе риска

1 марта 2023 15:58
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Ученые обнаружили новую смертельную болезнь VEXAS
Синдром VЕХАS был обнаружен врачами еще в 2020 году
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Исследователи прогнозируют в мире вспышку новой смертельной болезни — VЕХАS. Она уже активно распространяется по Америке.

Об этом говорится в материале WebMD.

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Что известно

Как отмечают ученые, в США уже более 15 тысяч человек старше 50 лет страдают синдромом VЕХАS. Среди основных характеристик болезни — лихорадка, миелома, артрит, васкулит, низкий уровень кислорода в крови и многое другое.

Известно, что это заболевание имеет высокий показатель смертности. Почти половина диагностированных умирают в течение пяти лет. Исследователи считают, что VЕХАS является прототипом нового типа болезней, с которыми столкнется человечество.

Исследователи говорят, что этот синдром связан с генетической мутацией, но не унаследован.

Согласно новому исследованию, синдромом VЕХАS страдают около 13 200 мужчин и 2300 женщин в США. Это более распространено, чем другие воспалительные состояния, такие как синдром миелоидной дисплазии и васкулит.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области возросло количество больных коронавирусом .

Согласно отчету Департамента здравоохранения КОВА, с 20 по 26 февраля было зарегистрировано 479 случаев заболевания COVID-19, что на 123 больше, чем за предыдущую неделю.

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