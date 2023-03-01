Ученые обнаружили новую смертельную болезнь VEXAS

Ученые обнаружили новую болезнь с высоким уровнем смертности: кто в группе риска
Исследователи прогнозируют в мире вспышку новой смертельной болезни — VЕХАS. Она уже активно распространяется по Америке.
Об этом говорится в материале WebMD.
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Что известно
Как отмечают ученые, в США уже более 15 тысяч человек старше 50 лет страдают синдромом VЕХАS. Среди основных характеристик болезни — лихорадка, миелома, артрит, васкулит, низкий уровень кислорода в крови и многое другое.
Известно, что это заболевание имеет высокий показатель смертности. Почти половина диагностированных умирают в течение пяти лет. Исследователи считают, что VЕХАS является прототипом нового типа болезней, с которыми столкнется человечество.
Исследователи говорят, что этот синдром связан с генетической мутацией, но не унаследован.
Согласно новому исследованию, синдромом VЕХАS страдают около 13 200 мужчин и 2300 женщин в США. Это более распространено, чем другие воспалительные состояния, такие как синдром миелоидной дисплазии и васкулит.
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