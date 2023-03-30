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Фахівці назвали переваги і ризики від уживання консервованого тунця

30 березня 2023 11:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На рибному ринку
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Консервований тунець багатий на білок, амінокислоти та омега-3. Разом з тим, надмірне вживання цієї консерви може обернутися проблеми через потрапляння до організму людини завеликої кількості натрію, жирів і навіть ртуті.

Про це написало видання eatthis.com.

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Переваги консервованого тунця

У консервах з тунцем є кілька очевидних переваг. Зокрема, фахівці наголошують, що консервований тунець — це простий і доступний спосіб отримати велику кількість білка.

При цьому м’ясо тунця містить усі дев’ять незамінних амінокислот, вважаючись повноцінною білковою їжею, на відміну від горіхів, овочів та бобових.

Тунець насправді складається з білка майже на 90%, що є додатковою перевагою у споживанні консерв із цієї риби.

Як і багато інших видів риб, м’ясо тунця містить багато омега-3 жирних кислот. Це важливо тому, що, як показали дослідження, споживання омега-3 з їжею може допомогти при симптомах депресії та загальному настрої, а також допомагає уповільнити вікове погіршення когнітивних функцій.

Так, Американська кардіологічна асоціація рекомендує вживати м’ясо тунця двічі на тиждень.

Побічні ефекти і ризики

Одним із побічних ефектів при вживання консервованого тунця є велика кількість натрію у філе цієї риби.

Постійне вживання надлишкової кількості натрію може спричинити високий кров’яний тиск та проблеми із серцево-судинною системою.

Крім того, споживаючи консервоване м’ясо тунця, ви можете отримати завелику кількість жирів за один прийом.

Існує ще один ризик — це можливе отруєння ртуттю, яка міститься у м’ясі цієї риби. Фахівці стверджують, що така небезпека можлива при вживанні консервованого тунця, але різні сорти тунця містять різні об’єми цього отруйного для організму людини металу.

Нагадаємо, що найкращим варіантом для схуднення дієтологи назвали споживання консервованої сардини.

Ця риба має надвисокий вміст заліза, вітаміну D і омега-3 жирів, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі, омолодити кістки та серце. Окрім того, сардина швидко викликає відчуття ситості, тож ви з'їсте меншу порцію, ніж зазвичай. А ще мають низьку калорійність і високий вміст білка, що допоможе при схудненні.

Фото: Reuters

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