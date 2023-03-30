Специалисты назвали преимущества и риски от употребления консервированного тунца

На рыбном рынке

Консервированный тунец богат белком, аминокислотами и омега-3. Вместе с тем, чрезмерное употребление этой консервы может обернуться проблемой из-за попадания в организм человека большого количества натрия, жиров и даже ртути.

Об этом написало издание eatthis.com.

Преимущества консервированного тунца

В консервах с тунцем есть несколько очевидных преимуществ. В частности, специалисты отмечают, что консервированный тунец — это простой и доступный способ получить большое количество белка.

При этом мясо тунца содержит все девять незаменимых аминокислот, считаясь полноценной белковой пищей, в отличие от орехов, овощей и бобовых.

Тунец действительно состоит из белка почти на 90%, что является дополнительным преимуществом в потреблении консервов из этой рыбы.

Как и многие другие виды рыб, мясо тунца содержит много омега-3 жирных кислот. Это важно потому, что, как показали исследования, потребление омега-3 с пищей может помочь при симптомах депрессии и общем настроении, а также помогает замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций.

Так, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять мясо тунца дважды в неделю.

Побочные эффекты и риски

Одним из побочных эффектов при употреблении консервированного тунца большое количество натрия в филе этой рыбы.

Постоянное употребление избыточного количества натрия может вызвать высокое кровяное давление и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, потребляя консервированное мясо тунца, вы можете получить слишком много жиров за один прием.

Есть еще один риск — это возможное отравление ртутью, которая содержится в мясе этой рыбы. Специалисты утверждают, что такая опасность возможна при употреблении консервированного тунца, но разные сорта тунца содержат разные объемы этого ядовитого для организма человека металла.

Напомним, что лучшим вариантом для похудения диетологи назвали потребление консервированной сардины.

Эта рыба обладает сверхвысоким содержанием железа, витамина D и омега-3 жиров, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме, омолодить кости и сердце. Кроме того, сардина быстро вызывает чувство сытости, так что вы съедите меньшую порцию, чем обычно. А еще обладают низкой калорийностью и высоким содержанием белка, что поможет при похудении.

Фото: Reuters