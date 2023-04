Щоденне споживання сиру покриває добову дозу кальцію в організмі

У сирі міститься кальцій, магній та вітамін B12: Фото Google

У молочній промисловості існує безліч видів сирів, починаючи від твердих, закінчуючи вологими кремоподібними. Любителі сиру можуть виявити, що їх часто тягне до молочного продукту, вчені розповіли про наслідки щоденного вживання сирів.

"Окрім того, що сир надає смак і текстуру вашим улюбленим стравам, він також багатий на поживні речовини. Це хороше джерело високоякісного білка та кальцію, а також багатьох інших поживних речовин та біоактивних сполук, таких як магній та вітамін B12. З іншого боку, сир також додає значної кількості натрію, насичених жирів та калорій у ваш щоденний раціон", — йдеться у дослідженні.

При цьому можна зустріти інформацію про те, що сир є продуктом, що важко перетравлюється, його також звинувачують у провокуванні висипань на шкірі і навіть виникненні діабету. Але дієтологи наводять інші факти на захист щоденного вживання сирів.

Ви збільшите кількість кальцію у своєму раціоні

Згідно з Дієтичними рекомендаціями для американців, 30% чоловіків і 60% жінок не отримують достатньої кількості кальцію у своєму раціоні, а 75% з нас не виконують щоденні рекомендації щодо вживання молочних продуктів — три порції на день або 1000 мг кальцію на день.

"Кальцій допомагає підтримувати здоров'я кісток, але дослідження також показують, що він може допомогти запобігти різним видам раку, знизити кров'яний тиск, допомогти запобігти прееклампсії і може допомогти вам підтримувати здорову вагу, згідно з оглядом, проведеним Національним інститутом здоров'я (NIH)", — зазначили дослідники.

Порція сиру вагою 50 грам містить від 115 до 350 міліграмів кальцію залежно від сорту, згідно з дієтичними рекомендаціями, що становить одну третину від денної потреби дорослої людини.

Якщо ви маєте проблеми з ШКТ — вживання сиру може викликати дискомфорт

За даними NIH, близько 68% населення Землі страждає від того чи іншого виду мальабсорбції лактози, яка виникає, коли організм не може повністю перетравити лактозу - основний вуглевод, що міститься в молоці та молочних продуктах. Якщо у вас непереносимість лактози, сир може спричинити розлад шлунка після його вживання і призвести до здуття живота, газоутворення та діареї.

"Хорошою новиною є те, що сир містить значно менше лактози, ніж молоко та йогурт. Тверді, витримані сири містять найменше лактози і зазвичай добре переносяться у невеликих кількостях. До сирів з найменшим вмістом лактози, які зазвичай добре переносяться, належать пармезан, швейцарський, блакитний сир, гауда, чеддер, брі, камамбер та едам. Сири з найбільшим вмістом лактози включають рикотту та вершковий сир", — повідомили дослідники.

Кисломолочні продукти покращують мікробіом кишечника

"Ви напевно знаєте, що йогурт з живими активними культурами - один із найкращих способів поповнити запаси корисних бактерій, які допомагають покращити мікробіом та здоров'я ШКТ та імунної системи, але багато сортів м'яких та твердих сирів, включаючи чеддер, едам, фету, пармезан, швейц , проволоне, гауду та грюєр, містять пробіотики. Пробіотики містяться здебільшого у витриманих сирах, які не піддаються пастеризації", — написали в Eat This, Not That.

Дослідження все ще продовжуються, щоб краще зрозуміти кількість і життєздатність бактерій, що виживають під час виготовлення сиру, але на сьогоднішній день одне дослідження, опубліковане в Journal of Functional Foods, пояснює, як сир може перетравлюватися та колонізуватися у шлунково-кишковому тракті, щоб принести користь здоров'ю.

