Пересолена їжа шкодить вашому здоров'ю

Часте вживання натрію значно перевищує дозу, яка потрібна організму для гарного самопочуття: Фото Google

Сіль є підсилювачем смаку для їжі та служить незамінним консервантом. Вона на 60% складається з хлориду і на 40% з натрію. Натрій — один із основних електролітів, який необхідний організму в невеликих кількостях, щоб перетравлювати їжу, скорочувати м'язи або моргати очима. Але проблема в тому, що споживання натрію значно перевищує необхідну дозу для організму.

Сіль і натрій: скільки це занадто багато?

Нашому організму потрібна лише невелика кількість натрію на день — 500 міліграмів або еквівалент ¼ чайної ложки солі — для скорочення м'язів, підтримки здорових нервових імпульсів та балансу рідини.

Для багатьох людей гостре та хронічне споживання надмірної кількості натрію може мати негативні наслідки для здоров'я, у тому числі призвести до підвищення кров'яного тиску, збільшення ризику інсульту та ішемічної хвороби серця.

Більшість людей з'їдають більше солі, ніж потрібно: Фото Google

Ось що відбувається, коли ви їсте занадто багато солі

Сіль може завдати шкоди вашим кровоносним судинам та серцю. Найбільш поширена проблема зі здоров'ям, пов'язана з хронічним споживанням великої кількості натрію, — це високий кров'яний тиск або гіпертонія.

Коли кров надходить більше води, обсяг рідини збільшується, і тиск на стінки кровоносних судин зростає. Гіпертонія вважається "тихим вбивцею", оскільки у неї дуже мало ознак або симптомів, які люди можуть побачити або відчути, тому часто ігнорують рекомендації лікаря щодо усунення підвищеного тиску.

Після вживання та попадання в кров натрій є губкою для води: Фото Google

Гіпертонія є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань номер один, а високий кров'яний тиск є причиною 54% усіх інсультів та 47% усіх ішемічних хвороб серця.

Надлишок солі викликає набряки

У багатьох людей, чутливих до солі, з'являється набряклість обличчя, рук та ніг. За даними дослідження, опублікованого в журналі Annals of Nutrition & Metabolism, це класична ознака усунення рідини, що відбувається при надмірному споживанні натрію.

Надлишок солі вимагає часу для виведення з організму: Фото Google

Надлишок солі призводить до збільшення ваги

Занадто велика кількість солі також тимчасово збільшує ваги через затримку води, проте з'являється все більше доказів того, що високе споживання солі пов'язане зі збільшенням ваги та жиру в організмі. Дослідження, опубліковане в журналі Hypertension, також показало, що існує прямий зв'язок між дієтами з високим вмістом натрію та надмірною вагою та ожирінням, незалежно від споживаних калорій та якості цих калорій. Дослідження показало, що серед дорослих людей збільшення кількості натрію на 1000 мг на день підвищує ризик ожиріння на 26 відсотків.

Сіль може призвести до набирання ваги або збільшення кількості жиру в організмі: Фото Google

Надлишок солі викликає головний біль

Перші дослідження, що пов'язують дисбаланс натрію та рідини з мігренню, з'явилися ще у 1940-х роках. Хоча дослідження продовжуються, одне дослідження, проведене в 2021 році серед 262 дорослих, опубліковане в British Journal of Nutrition, показало, що після контролю над іншими потенційними тригерами мігрені, у людей з найвищим рівнем натрію (виміряним у сечі) головний біль був більш тривалим. в порівнянні з тими, хто споживав менше натрію.

Причина обмежити споживання натрію до рекомендованого рівня, особливо якщо ви страждаєте від мігрені: Фото Google

Надлишок солі з часом підвищує ризик розвитку деменції

Судинна деменція – друга за поширеністю форма деменції серед людей похилого віку. Будь-який фактор способу життя, який негативно впливає на функцію кровоносних судин та пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями, підвищує ризик втрати пам'яті та зниження когнітивних здібностей, пов'язаних із судинною деменцією.

