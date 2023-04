Пересоленная еда вредит вашему здоровью

Частое употребление натрия значительно превышает дозу, которая нужна организму для хорошего самочувствия: Фото Google

Соль является усилителем вкуса для еды и служит незаменимым консервантом. Столовая соль на 60% состоит из хлорида и на 40% из натрия. Натрий — один из основных электролитов, который необходим организму в небольших количествах, чтобы переваривать пищу, сокращать мышцы или моргать глазами. Но проблема в том, что обычно потребление натрия значительно превышает необходимую дозу для организма.

Соль и натрий: сколько — это слишком много?

Нашему организму требуется лишь небольшое количество натрия в день - 500 миллиграммов или эквивалент ¼ чайной ложки соли — для сокращения мышц, поддержания здоровых нервных импульсов и баланса жидкости.

Для многих людей острое и хроническое потребление избыточного количества натрия может иметь негативные последствия для здоровья, в том числе привести к повышению кровяного давления, увеличению риска инсульта и ишемической болезни сердца.

Большинство людей съедают больше соли, чем требуется: Фото Google

Вот что происходит, когда вы едите слишком много соли

Соль может нанести вред вашим кровеносным сосудам и сердцу. Наиболее распространенная проблема со здоровьем, связанная с хроническим потреблением большого количества натрия — это высокое кровяное давление или гипертония.

Когда в кровь поступает больше воды, объем жидкости увеличивается, и давление на стенки кровеносных сосудов возрастает. Гипертония считается "тихим убийцей", поскольку у нее очень мало признаков или симптомов, которые люди могут увидеть или почувствовать, поэтому они часто игнорируют рекомендации врача по устранению повышенного давления.

После употребления и попадания в кровь натрий является губкой для воды: Фото Google

Гипертония является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний номер один, а высокое кровяное давление является причиной 54% всех инсультов и 47% всех ишемических болезней сердца.

Переизбыток соли вызывает отеки

У многих людей, чувствительных к соли, появляется отечность лица, рук и ног. По данным исследования, опубликованного в журнале Annals of Nutrition & Metabolism, это классический признак смещения жидкости, которое происходит при избыточном потреблении натрия.

Переизбыток соли требует времени для выведения из организма: Фото Google

Переизбыток соли приводит к увеличению веса

Слишком большое количество соли также временно утяжеляет весы из-за задержки воды, однако появляется все больше доказательств того, что высокое потребление соли связано с увеличением веса и жира в организме. Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, также показало, что существует прямая связь между диетами с высоким содержанием натрия и избыточным весом и ожирением, независимо от потребляемых калорий и качества этих калорий. Исследование показало, что среди взрослых людей увеличение количества натрия на 1 000 мг/день повышает риск ожирения на 26 процентов.

Соль может привести к набору веса или увеличению количества жира в организме: Фото Google

Переизбыток соли вызывает головную боль

Первые исследования, связывающие дисбаланс натрия и жидкости с мигренью, появились еще в 1940-х годах. Хотя исследования продолжаются, одно исследование, проведенное в 2021 году среди 262 взрослых, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что после контроля над другими потенциальными триггерами мигрени, у людей с самым высоким уровнем натрия (измеренным в моче) головные боли были более продолжительными по сравнению с теми, кто потреблял меньше натрия.

Причина ограничить потребление натрия до рекомендуемого уровня, особенно если вы страдаете от мигреней: Фото Google

Переизбыток соли со временем повышает риск развития деменции

Сосудистая деменция - вторая по распространенности форма деменции среди пожилых людей. Любой фактор образа жизни, который негативно влияет на функцию кровеносных сосудов и связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает риск потери памяти и снижения когнитивных способностей, связанных с сосудистой деменцией.

