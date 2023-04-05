Продукти, що захищають від хвороб – потрібні кожній людині

Медики назвали продукти, що захищають від хвороб.

Медики розповіли, які продукти харчування допоможуть захистити свій організм від хвороб. Вони стверджують, що вісім популярних продуктів здатні зміцнити імунну систему людини та захистити організм від різних хвороб.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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Фахівці кажуть, що при регулярному вживанні деякі продукти харчування позитивно впливають на організм людини та захищають його від захворювань різних видів. Вони назвали продукти, які варто додати до свого раціону харчування, щоб протистояти різним захворюванням.

Одним з таких продуктів є чорний кмин, який можна вживати протягом всієї доби у пропорції однієї чайної ложки на одну склянку води. Чорний кмин несе користь для нервової та травної системи.

Ще одним корисним продуктом медики називають оливкову олію, яку можна вживати по одній столовій ложці щоранку. Таким чином, можна покращити стан кишківника та функції головного мозку. Олія чорного кмину також дуже корисна для організму, адже вона живить волосся та очищує шкіру людини.

Захищає від хвороб також сушений інжир, який можна вимочити в оливковій олії. Цей продукт здатний зміцнити імунну систему людини, а також вивести все вірусні бактерії з організму. Родзинки, в свою чергу, покращують пам’ять та зміцнюють нервову систему.

Варто відзначити й звичайну питну воду, яка теж зміцнює імунітет та захищає від хвороб. До списку корисних продуктів також входять яблука, які нормалізують функцію кишківника та шлунка. Медики також виділяють турецьку каву, яка оновлює клітини та покращує процес обміну речовин.

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