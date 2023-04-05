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Хвороби більше не потурбують: продукти, які зміцнюють імунітет

5 квітня 2023 15:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Продукти, що захищають від хвороб – потрібні кожній людині
Медики назвали продукти, що захищають від хвороб.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, які продукти харчування допоможуть захистити свій організм від хвороб. Вони стверджують, що вісім популярних продуктів здатні зміцнити імунну систему людини та захистити організм від різних хвороб.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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Фахівці кажуть, що при регулярному вживанні деякі продукти харчування позитивно впливають на організм людини та захищають його від захворювань різних видів. Вони назвали продукти, які варто додати до свого раціону харчування, щоб протистояти різним захворюванням.

Корисні продукти при захворюваннях

Одним з таких продуктів є чорний кмин, який можна вживати протягом всієї доби у пропорції однієї чайної ложки на одну склянку води. Чорний кмин несе користь для нервової та травної системи.

Ще одним корисним продуктом медики називають оливкову олію, яку можна вживати по одній столовій ложці щоранку. Таким чином, можна покращити стан кишківника та функції головного мозку. Олія чорного кмину також дуже корисна для організму, адже вона живить волосся та очищує шкіру людини.

Як олія чорного кмину впливає на організм

Захищає від хвороб також сушений інжир, який можна вимочити в оливковій олії. Цей продукт здатний зміцнити імунну систему людини, а також вивести все вірусні бактерії з організму. Родзинки, в свою чергу, покращують пам’ять та зміцнюють нервову систему.

Варто відзначити й звичайну питну воду, яка теж зміцнює імунітет та захищає від хвороб. До списку корисних продуктів також входять яблука, які нормалізують функцію кишківника та шлунка. Медики також виділяють турецьку каву, яка оновлює клітини та покращує процес обміну речовин.

Нагадаємо, ми писали, що медики розповіли, які продукти харчування здатні довести підлітка до депресії.

Раніше ми розповідали, що фахівці розробили спеціальну батарейку, яка здатна знищувати ракові клітини.

Також ми повідомляли, що вчені назвали популярний вітамін, який допомагає схуднути.

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