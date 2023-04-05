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Болезни больше не побеспокоят: продукты, укрепляющие иммунитет

5 апреля 2023 15:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Продукты, защищающие от болезней – нужны каждому человеку
Медики назвали продукты, защищающие от болезней.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие продукты питания помогут защитить свой организм от болезней. Они утверждают, что восемь популярных продуктов способны укрепить иммунную систему и защитить организм от различных болезней.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Специалисты говорят, что при регулярном употреблении некоторые продукты питания оказывают положительное воздействие на организм человека и защищают его от заболеваний разных видов. Они назвали продукты, которые следует добавить в свой рацион питания, чтобы противостоять разным заболеваниям.

Полезные продукты при заболеваниях

Одним из таких продуктов является черный тмин, который можно употреблять в течение всех суток в пропорции одной чайной ложки на один стакан воды. Черный тмин несет пользу для нервной и пищеварительной системы.

Еще одним полезным продуктом медики называют оливковое масло, которое можно употреблять по одной столовой ложке каждое утро. Таким образом можно улучшить состояние кишечника и функции головного мозга. Масло черного тмина также очень полезно для организма, ведь оно питает волосы и очищает кожу человека.

Как масло черного тмина влияет на организм

Защищает от болезней сушеный инжир, который можно вымочить в оливковом масле. Этот продукт способен укрепить иммунную систему человека, а также вывести все вирусные бактерии из организма. Изюм, в свою очередь, улучшает память и укрепляет нервную систему.

Следует отметить и обычную питьевую воду, которая тоже укрепляет иммунитет и защищает от болезней. Список полезных продуктов также включает в себя яблоки, которые нормализуют функцию кишечника и желудка. Медики также выделяют турецкий кофе, который обновляет клетки и улучшает процесс обмена веществ.

Напомним, мы писали, что медики рассказали, какие продукты питания способны довести подростка до депрессии.

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