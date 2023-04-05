Продукты, защищающие от болезней – нужны каждому человеку

Медики назвали продукты, защищающие от болезней.

Медики рассказали, какие продукты питания помогут защитить свой организм от болезней. Они утверждают, что восемь популярных продуктов способны укрепить иммунную систему и защитить организм от различных болезней.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Читайте также:

Специалисты говорят, что при регулярном употреблении некоторые продукты питания оказывают положительное воздействие на организм человека и защищают его от заболеваний разных видов. Они назвали продукты, которые следует добавить в свой рацион питания, чтобы противостоять разным заболеваниям.

Одним из таких продуктов является черный тмин, который можно употреблять в течение всех суток в пропорции одной чайной ложки на один стакан воды. Черный тмин несет пользу для нервной и пищеварительной системы.

Еще одним полезным продуктом медики называют оливковое масло, которое можно употреблять по одной столовой ложке каждое утро. Таким образом можно улучшить состояние кишечника и функции головного мозга. Масло черного тмина также очень полезно для организма, ведь оно питает волосы и очищает кожу человека.

Защищает от болезней сушеный инжир, который можно вымочить в оливковом масле. Этот продукт способен укрепить иммунную систему человека, а также вывести все вирусные бактерии из организма. Изюм, в свою очередь, улучшает память и укрепляет нервную систему.

Следует отметить и обычную питьевую воду, которая тоже укрепляет иммунитет и защищает от болезней. Список полезных продуктов также включает в себя яблоки, которые нормализуют функцию кишечника и желудка. Медики также выделяют турецкий кофе, который обновляет клетки и улучшает процесс обмена веществ.

Напомним, мы писали, что медики рассказали, какие продукты питания способны довести подростка до депрессии.

Ранее мы рассказывали, что специалисты разработали специальную батарейку, способную уничтожать раковые клетки.

Также мы сообщали, что ученые назвали популярный витамин, помогающий похудеть.