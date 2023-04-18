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Ученые рассказали, что будет с организмом, если ежедневно есть сыр

18 апреля 2023 18:21
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Ежедневное потребление сыра покрывает суточную дозу кальция в организме
В сыре содержится кальций, магний и витамин B12: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели

В молочной индустрии существует множество видов сыров, начиная от твердых, заканчивая влажными кремообразными. Любители сыра могут обнаружить, что их часто тянет к этому молочному продукту, ученые рассказали о последствиях ежедневного употребления сыров. 

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

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"Помимо того, что сыр придает вкус и текстуру вашим любимым блюдам, он также богат питательными веществами. Это хороший источник высококачественного белка и кальция, а также многих других питательных веществ и биоактивных соединений, таких как магний и витамин B12. С другой стороны, сыр также добавляет значительное количество натрия, насыщенных жиров и калорий в ваш ежедневный рацион", — говорится в исследовании. 

При этом можно встретить информацию о том, что сыр является трудноперевариваемым продуктом, его также обвиняют в провоцировании высыпаний на коже и даже возникновении диабета. Но диетологи приводят другие факты в защиту ежедневного употребления сыров. 

Вы увеличите количество кальция в своем рационе

Согласно Диетическим рекомендациям для американцев, 30% мужчин и 60% женщин не получают достаточного количества кальция в своем рационе, а 75% из нас не выполняют ежедневные рекомендации по употреблению молочных продуктов — три порции в день или 1000 мг кальция в день. 

"Кальций помогает поддерживать здоровье костей, но исследования также показывают, что он может помочь предотвратить различные виды рака, снизить кровяное давление, помочь предотвратить преэклампсию и может помочь вам поддерживать здоровый вес, согласно обзору, проведенному Национальным институтом здоровья (NIH)", — отметили исследователи. 

Порция сыра весом 50 грамм содержит от 115 до 350 миллиграммов кальция в зависимости от сорта, согласно Диетическим рекомендациям, что составляет одну треть от дневной потребности взрослого человека.

Твердые сыры содержат больше всего кальция из-за меньшего содержания воды: Фото Google

Если вы имеет проблемы с ЖКТ  —  употребление сыра может вызвать дискомфорт

По данным NIH, около 68% населения Земли страдает от того или иного вида мальабсорбции лактозы, которая возникает, когда организм не может полностью переварить лактозу — основной углевод, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Если у вас непереносимость лактозы, сыр может вызвать расстройство желудка после его употребления и привести к вздутию живота, газообразованию и диарее.

"Хорошей новостью является то, что сыр содержит значительно меньше лактозы, чем молоко и йогурт. Твердые, выдержанные сыры содержат меньше всего лактозы и обычно хорошо переносятся в небольших количествах. К сырам с наименьшим содержанием лактозы, которые обычно хорошо переносятся, относятся пармезан, швейцарский, голубой сыр, гауда, чеддер, бри, камамбер и эдам. Сыры с наибольшим содержанием лактозы включают рикотту и сливочный сыр", — сообщили исследователи. 

Молочные продукты содержат лактозу: Фото Google

Кисломолочные продукты улучшают микробиом кишечника

"Вы наверняка знаете, что йогурт с живыми активными культурами - один из лучших способов пополнить запасы полезных бактерий, которые помогают улучшить микробиом и здоровье ЖКТ и иммунной системы, но многие сорта мягких и твердых сыров, включая чеддер, эдам, фету, пармезан, швейцарский, проволоне, гауду и грюйер, содержат пробиотики. Пробиотики содержатся в основном в выдержанных сырах, которые не подвергаются пастеризации", — написали в Eat This, Not That.

Некоторые сыроделы даже добавляют пробиотики в свой сыр: Фото Google 

Исследования все еще продолжаются, чтобы лучше понять количество и жизнеспособность бактерий, выживающих во время изготовления сыра, но на сегодняшний день одно исследование, опубликованное в Journal of Functional Foods, объясняет, как сыр может перевариваться и колонизироваться в желудочно-кишечном тракте, чтобы принести пользу здоровью.

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