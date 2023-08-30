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Більше ніяких снодійних: дієві поради, які допоможуть швидко засинати

30 серпня 2023 21:35
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Як можна швидко та легко засинати – снодійні не знадобляться
Молода дівчина, яка солодко спить у своєму ліжку. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

Про це розповідає сімейний лікар Михайло Цюрак на своїй сторінці в Instagram.

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Як швидко заснути без снодійних ліків?

Сімейний лікар стверджує, що здоровий сон та швидке засинання залежить від великої кількості зовнішніх чинників та звичок людини у повсякденному житті. Тому варто знати, як можна швидко заснути без приймання спеціальних для цього ліків.

Перш за все фахівець радить лягати спати у період з 10 до 11 годин ночі та не працювати у ліжку, особливо це стосується тих, хто має віддалену роботу. 

Молодая девушка, работающая за ноутбуком в постели
Молода дівчина, яка працює за ноутбуком у ліжку. Фото: Freepik

Увечері не варто часто користуватися гаджетами, які випромінюють синє світло, оскільки воно заважає роботі гормону сну. Але можна увімкнути у гаджеті спеціальний режим, який блокуватиме синє світло. Йдеться про нічний режим або спеціальний режим для читання.

За словами медика, перед сном не варто вживати напої, до складу яких входить кофеїн. На ніч варто віддати перевагу звичайній воді або трав’яному чаю. Те ж саме стосується й їжі, якою не потрібно зловживати перед сном, але не варто лягати голодними.

Молодая девушка, которая ест возле холодильника перед сном
Молода дівчина, яка їсть біля холодильника перед сном. Фото: Freepik

У кімнаті сімейний лікар радить встановити температуру повітря на позначці від 17 до 20 градусів вище за нуль. Перед тим, як лягати, спеціаліст також радить відчинити вікна та добре провітрити кімнату, щоб легше було засинати.

Як ще можна заснути?

Щоб не збуджувати свій організм перед сном, Михайло Цюрак не радить займатися спортом у вечірній час. Також перед сном варто сходити в туалет, оскільки наповнений сечовий міхур заважає засинати та може перервати сон посеред ночі. 

Але якщо всі ці поради не допомагають, варто одразу звернутися до лікаря. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко та легко заснути, коли вдома дуже спекотно. 

Раніше ми розповідали про те, як денний сон впливає на когнітивні здібності людини. 

Також ми повідомляли про те, на якому боці спати буде корисніше для здоров’я. 

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