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Стало відомо, на якому боці спати корисніше для здоров'я

24 червня 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, на якому боці спати корисніше для здоров'я
Жінка спить на лівому боці. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Фахівець із харчування відмітив корисні властивості сну саме на лівому боці. Так, це позитивно впливає на здоров'я, однак, звісно, підходить не всім.

Про це фахівець розповів у TikTok.

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Чому сон на лівому боці корисніший, ніж на правому

Так, експерт із харчування Алі Рамадан розповів, коли ми спимо на лівому боці, ризик виливання шлункового вмісту в стравохід та надмірного виділення шлункового соку зменшується.

Крім того, зменшується також і тиск на хребет, внаслідок чого можна запобігти багатьом захворюванням, пов'язаним зі спиною.

Експерт рекомендує спати на лівому боці вагітним жінкам, оскільки це покращує кровообіг між серцем, плодом, маткою та нирками. Крім того, зменшує навантаження на печінку. А також це корисно і тим, хто хропе чи має високий кров'яний тиск.

Однак як і в будь-якій ситуації, тут теж є винятки. Так, якщо ви маєте захворювання пов'язані з серцем, то краще спати на правому боці.

@holisticali

Cuddle your way to health! Tag someone you want to cuddle! Sources: https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2018/february/affection https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203522 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797614559284 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1703643115 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10080856/ https://intermountainhealthcare.org/blogs/topics/live-well/2015/02/cuddle-and-hug-your-way-to-better-health/ The information provided is not intended to diagnose, treat, or cure any medical or physical condition. Please seek the advice of a qualified health professional for any specific health concerns. We are providing this information as a resource for your own personal use

♬ original sound - Ali Ramadan

Нагадаємо, що вчені провели дослідження і виявили, що наші сновидіння залежать від того, що ми споживаємо перед сном. Так, вони дізналися, що м'ясо чи шоколад можуть призвести до кошмарів. 

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