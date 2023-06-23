Вчені розповіли, яка їжа призводить до кошмарів

Жінка лежить у ліжку із розплющеними очима. Фото: depositphotos.com

Вчені провели дослідження і виявили, що наші сновидіння залежать від того, що ми споживаємо перед сном. Так, вони дізналися, що м'ясо чи шоколад можуть призвести до кошмарів.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

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Як їжа впливає на сновидіння

"Прийом солодкого або жирного вночі може викликати більше сновидінь, тому що пізні закуски підвищують метаболізм та температуру тіла", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що активний метаболізм та підвищена температура можуть сприяти збільшенню мозкової активності.

Джерело: Телеграмна служба новин

Чим шкодить погана їжа та недосип

Нагадаємо, що дослідження, проведене вченими з Уппсальського університету, вивчало вплив дієти з високим вмістом жирів і цукру, також відомої як "нездорова їжа", на сон. Дослідники виявили, що після споживання нездорової дієти якість глибокого сну в учасників погіршилася порівняно з тим, коли вони дотримувалися більш здорової дієти.

Також ми писали, що третину свого життя люди проводять уві сні, але дуже часто вони забувають про сон та займаються важливими справами. Але медики зазначили, що дефіцит сну погіршує стан здоров’я людини та, до того ж провокує неприємні наслідки.

Додамо, що багато українців зараз стикаються з симптомами недосипання. Лікарка дала поради, як підтримати організм в цей важкий час.