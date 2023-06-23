Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Вчені розповіли, яка їжа призводить до кошмарів arrow

Вчені розповіли, яка їжа призводить до кошмарів

23 червня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені розповіли, яка їжа призводить до кошмарів
Жінка лежить у ліжку із розплющеними очима. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені провели дослідження і виявили, що наші сновидіння залежать від того, що ми споживаємо перед сном. Так, вони дізналися, що м'ясо чи шоколад можуть призвести до кошмарів. 

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Читайте також:

Як їжа впливає на сновидіння

"Прийом солодкого або жирного вночі може викликати більше сновидінь, тому що пізні закуски підвищують метаболізм та температуру тіла", — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що активний метаболізм та підвищена температура можуть сприяти збільшенню мозкової активності.

Джерело: Телеграмна служба новин

Чим шкодить погана їжа та недосип

Нагадаємо, що дослідження, проведене вченими з Уппсальського університету, вивчало вплив дієти з високим вмістом жирів і цукру, також відомої як "нездорова їжа", на сон. Дослідники виявили, що після споживання нездорової дієти якість глибокого сну в учасників погіршилася порівняно з тим, коли вони дотримувалися більш здорової дієти.

Також ми писали, що третину свого життя люди проводять уві сні, але дуже часто вони забувають про сон та займаються важливими справами. Але медики зазначили, що дефіцит сну погіршує стан здоров’я людини та, до того ж провокує неприємні наслідки.

Додамо, що багато українців зараз стикаються з симптомами недосипання. Лікарка дала поради, як підтримати організм в цей важкий час. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB