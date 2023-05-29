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Ожиріння, гіпертонія та жовті зуби: до чого може призвести дефіцит сну

29 травня 2023 21:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
До чого може призвести дефіцит сну – це провокує багато хвороб
Дефіцит сну у дорослої людини. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Третину свого життя люди проводять уві сні, але дуже часто вони забувають про сон та займаються важливими справами. Але медики зазначили, що дефіцит сну погіршує стан здоров’я людини та, до того ж провокує неприємні наслідки.

Про це повідомляє Cleveland Clinic.

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Через дефіцит сну в організму людини може знизитися швидкість такого процесу, як метаболізм. Також людина може набирати вагу та мати підвищений артеріальний тиск. Крім того, в неї стає слабшою імунна система, погіршуються когнітивні здібності, а також настрій.

Скільки людина повинна спати?

Кожна доросла людина має спати від семи до восьми годин на день, але тут все залежить не від кількості годин сну, а від його графіку.

Сон
Сон людини, який має бути повноцінним. Фото: Pexels

Так, наприклад, десь о 23:00 в організмі починають запускатися різні біохімічні реакції. Мова йде про важливі гормони, які синтезуються саме вночі та мають декілька ефектів.

За словами фахівців, такі гормони, як мелатонін та соматотропін, виробляються в організмі людини в період з 23:00 до першої години ночі. Якщо людина не засинає в цей період, вона позбавляє себе ефекту, який допомагає позбавлятися зайвої ваги та бути молодою.

Сон
Сон людини під час роботи. Фото: Pexels

Крім того, через дефіцит сну людина починає бути в стані стресу, а в її організмі виробляється гормон кортизол, який допомагає синтезувати жир в районі стегон та живота. Тому через дефіцит сну організм отримує стрес, який багато людей заїдають жирними продуктами.

Тому дуже важливо гарно спати, щоб бути бадьорими та мати гарний настрій на цілий день.

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