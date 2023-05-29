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Ожирение, гипертония и желтые зубы: к чему может привести дефицит сна

29 мая 2023 21:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
К чему может привести дефицит сна – это провоцирует многие болезни
Дефицит сна у взрослого человека. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Треть своей жизни люди проводят во сне, но очень часто они забывают о сне и занимаются важными делами. Но медики отметили, что дефицит сна усугубляет состояние здоровья человека и, к тому же, провоцирует неприятные последствия.

Об этом сообщает Cleveland Clinic.

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Из–за дефицита сна в организме человека может снизиться скорость такого процесса, как метаболизм. Также человек может набирать вес и иметь повышенное артериальное давление. Кроме того, у него становится слабее иммунная система, ухудшаются когнитивные способности, а также настроение.

Сколько человек должен спать?

Каждый взрослый должен спать от семи до восьми часов в день, но здесь все зависит не от количества часов сна, а от его графика.

Сон
Сон человека, который должен быть полноценным. Фото: Pexels

Так, например, где–то в 23:00 в организме начинают запускаться разные биохимические реакции. Речь идет о важных гормонах, синтезируемых именно ночью и имеющих несколько эффектов.

По словам специалистов, такие гормоны, как мелатонин и соматотропин, вырабатываются в организме человека в период с 23:00 до часу ночи. Если человек не засыпает в этот период, он лишает себя эффекта, который помогает избавляться от лишнего веса и быть молодым.

Сон
Сон человека во время работы. Фото: Pexels

Кроме того, из–за дефицита сна человек начинает быть в состоянии стресса, а в его организме вырабатывается гормон кортизол, помогающий синтезировать жир в районе бедер и живота. Поэтому из–за дефицита сна организм получает стресс, который многие заедают жирными продуктами.

Поэтому очень важно хорошо спать, чтобы быть бодрыми и иметь хорошее настроение на целый день.

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