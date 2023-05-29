К чему может привести дефицит сна – это провоцирует многие болезни

Ожирение, гипертония и желтые зубы: к чему может привести дефицит сна
Треть своей жизни люди проводят во сне, но очень часто они забывают о сне и занимаются важными делами. Но медики отметили, что дефицит сна усугубляет состояние здоровья человека и, к тому же, провоцирует неприятные последствия.
Об этом сообщает Cleveland Clinic.
Что может быть из–за недосыпа?
Из–за дефицита сна в организме человека может снизиться скорость такого процесса, как метаболизм. Также человек может набирать вес и иметь повышенное артериальное давление. Кроме того, у него становится слабее иммунная система, ухудшаются когнитивные способности, а также настроение.
Сколько человек должен спать?
Каждый взрослый должен спать от семи до восьми часов в день, но здесь все зависит не от количества часов сна, а от его графика.
Так, например, где–то в 23:00 в организме начинают запускаться разные биохимические реакции. Речь идет о важных гормонах, синтезируемых именно ночью и имеющих несколько эффектов.
По словам специалистов, такие гормоны, как мелатонин и соматотропин, вырабатываются в организме человека в период с 23:00 до часу ночи. Если человек не засыпает в этот период, он лишает себя эффекта, который помогает избавляться от лишнего веса и быть молодым.
Кроме того, из–за дефицита сна человек начинает быть в состоянии стресса, а в его организме вырабатывается гормон кортизол, помогающий синтезировать жир в районе бедер и живота. Поэтому из–за дефицита сна организм получает стресс, который многие заедают жирными продуктами.
Поэтому очень важно хорошо спать, чтобы быть бодрыми и иметь хорошее настроение на целый день.
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