Як боротися з недосипом

Дівчина не спить. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато українців зараз стикаються з симптомами недосипання. Лікарка дала поради, як підтримати організм в цей важкий час.

Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська.

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"У травні місяці кияни не чули повітряної тривоги вночі тільки 4 ночі. В інших містах та областях ситуація теж напружена: десь більше, десь менше. Це, за фактом, психологічне ґвалтування, яке намагається утримувати сусідзболіт, щоб зламати нашу волю", — прокоментувала лікарка.

Ендокринологиня зазначає, через недосипання відбуваються дуже руйнівні для здоровʼя речі.

Шоста ранку на годиннику. Фото: Freepik

"В нашому організмі є двоє "караульних" гормонів. Кортизол — його черга вдень, бадьорість, сонечко, енергія, метаболізм. Мелатонін — ніч, спокій, темрява, утворення мʼязів та інших гормонів", — повідомила лікарка.

Коли вночі замість мелатоніну постійно, уривками, виробляється кортизол, все йде шкереберть.

Зʼявляються:

денна сонливість;

дратівливість, поганий настрій, драматичність;

тривожність;

набряки;

посилення апетиту та потяг до солодкого;

головні болі, погіршення зору.

Собака та кава. Фото: Freepik

Як мінімізувати вплив цих жахливих, безсонних ночей на психіку та здоровʼя й допомогти собі?

Поспати вдень 20-30 хвилин;

Збільшити перекуси. Чим стабільніший зараз інсулін та кортизол, тим краще;

Мінус солодке, плюс жири. Горіхи, авокадо, риба, оливки, печінка тріски, вершкове масло, оливкова олія;

Не захоплюватися алкоголем та кавою. Це "розслаблює" та "бадьорить" дуже тимчасово. Потім відбувається порушення фаз сну, що виснажує нейромедіатори гальмування.

Людина хоче спати. Фото: Freepik

Триптофан

З цієї амінокислоти утворюється серотонін і мелатонін, вони необхідні нам зараз, як ніколи. Його багато в сирах, горіхах, печінці, бананах. Або саплемент 100 мг на ніч.

Магній

Він витрачається кожного разу, коли виділяється адреналін та норадреналін, а значить ми всі зараз маємо дефіцит магнію. До 400 мг гліцанату або треонату.

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