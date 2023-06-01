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Ендокринологиня розповіла, що відбувається зі здоров’ям через недосипання

1 червня 2023 06:02
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як боротися з недосипом
Дівчина не спить. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато українців зараз стикаються з симптомами недосипання. Лікарка дала поради, як підтримати організм в цей важкий час. 

Про це повідомила ендокринологиня Євгенія Рогальська.

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"У травні місяці кияни не чули повітряної тривоги вночі тільки 4 ночі. В інших містах та областях ситуація теж напружена: десь більше, десь менше. Це, за фактом, психологічне ґвалтування, яке намагається утримувати сусідзболіт, щоб зламати нашу волю", — прокоментувала лікарка. 

Ендокринологиня зазначає, через недосипання відбуваються дуже руйнівні для здоровʼя речі.

будильник
Шоста ранку на годиннику. Фото: Freepik

"В нашому організмі є двоє "караульних" гормонів. Кортизол — його черга вдень, бадьорість, сонечко, енергія, метаболізм. Мелатонін — ніч, спокій, темрява, утворення мʼязів та інших гормонів", — повідомила лікарка. 

Коли вночі замість мелатоніну постійно, уривками, виробляється кортизол, все йде шкереберть.

Зʼявляються:

  • денна сонливість;
  • дратівливість, поганий настрій, драматичність;
  • тривожність;
  • набряки;
  • посилення апетиту та потяг до солодкого;
  • головні болі, погіршення зору.
собака
Собака та кава. Фото: Freepik

Як мінімізувати вплив цих жахливих, безсонних ночей на психіку та здоровʼя й допомогти собі? 

  • Поспати вдень 20-30 хвилин;
  • Збільшити перекуси. Чим стабільніший зараз інсулін та кортизол, тим краще;
  • Мінус солодке, плюс жири. Горіхи, авокадо, риба, оливки, печінка тріски, вершкове масло, оливкова олія; 
  • Не захоплюватися алкоголем та кавою. Це "розслаблює" та "бадьорить" дуже тимчасово. Потім відбувається порушення фаз сну, що виснажує нейромедіатори гальмування. 
недосып
Людина хоче спати. Фото: Freepik

Триптофан 

З цієї амінокислоти утворюється серотонін і мелатонін, вони необхідні нам зараз, як ніколи. Його багато в сирах, горіхах, печінці, бананах. Або саплемент 100 мг на ніч. 

Магній

Він витрачається кожного разу, коли виділяється адреналін та норадреналін, а значить ми всі зараз маємо дефіцит магнію. До 400 мг гліцанату або треонату. 

Раніше ми писали, чи можна померти під час сонного паралічу та відповідь невролога. 

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