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Эндокринолог рассказала, что происходит со здоровьем из-за недосыпания

1 июня 2023 06:02
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как бороться с недосыпом
Девушка не спит. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие украинцы сейчас сталкиваются с симптомами недосыпания. Врач дала советы, как поддержать организм в это тяжелое время.

Об этом сообщила эндокринолог Евгения Рогальская.

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"В мае месяце киевляне не слышали воздушной тревоги ночью только 4 ночи. В других городах и областях ситуация тоже напряженная: где-то больше, где-то меньше. Это, по факту, психологическое изнасилование, которое пытается удерживать "сосед с болот", чтобы сломать нашу волю",  прокомментировала врач.

Эндокринологиня отмечает, что из-за недосыпания происходят очень разрушительные для здоровья вещи.

будильник
Шесть утра на часах. Фото: Freepik

"В нашем организме есть два "караульных" гормонов. Кортизол — его очередь днем, бодрость, божья коровка, энергия, метаболизм. Мелатонин — ночь, покой, тьма, образование мышц и других гормонов", — сообщила врач.

Когда ночью вместо мелатонина постоянно, отрывками, производится кортизол, все идет кувырком.

Появляются:

  • дневная сонливость;
  • раздражительность, плохое настроение, драматичность;
  • тревожность;
  • отеки;
  • усиление аппетита и тяга к сладкому;
  • головные боли, ухудшение зрения.
собака
Собака и кофе. Фото: Freepik

Как минимизировать влияние этих ужасных, бессонных ночей на психику и здоровье и помочь себе?

  • Поспать днем 20-30 минут;
  • Увеличить перекусы. Чем стабильнее сейчас инсулин и кортизол, тем лучше;
  • Минус сладкое, плюс жиры. Орехи, авокадо, рыба, оливки, печень трески, сливочное масло, оливковое масло;
  • Не увлекаться алкоголем и кофе. Это "расслабляет" и "бодрит" очень временно. Затем происходит нарушение фаз сна, что истощает нейромедиаторы торможения.
недосыпь
Человек хочет спать. Фото: Freepik

Триптофан

Из этой аминокислоты появляется серотонин и мелатонин, они нужны нам на данный момент, как никогда. Его много в сырах, орехах, печени, бананах. Или саплемент 100 мг на ночь.

Магний

Он тратится каждый раз, когда выделяется адреналин и норадреналин, а значит, мы все сейчас имеем дефицит магния. До 400 мг глицената или треоната.

Раньше мы писали, можно ли умереть во время сонного паралича и ответа невролога.

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