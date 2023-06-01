Как бороться с недосыпом

Эндокринолог рассказала, что происходит со здоровьем из-за недосыпания
Многие украинцы сейчас сталкиваются с симптомами недосыпания. Врач дала советы, как поддержать организм в это тяжелое время.
Об этом сообщила эндокринолог Евгения Рогальская.
"В мае месяце киевляне не слышали воздушной тревоги ночью только 4 ночи. В других городах и областях ситуация тоже напряженная: где-то больше, где-то меньше. Это, по факту, психологическое изнасилование, которое пытается удерживать "сосед с болот", чтобы сломать нашу волю", — прокомментировала врач.
Эндокринологиня отмечает, что из-за недосыпания происходят очень разрушительные для здоровья вещи.
"В нашем организме есть два "караульных" гормонов. Кортизол — его очередь днем, бодрость, божья коровка, энергия, метаболизм. Мелатонин — ночь, покой, тьма, образование мышц и других гормонов", — сообщила врач.
Когда ночью вместо мелатонина постоянно, отрывками, производится кортизол, все идет кувырком.
Появляются:
- дневная сонливость;
- раздражительность, плохое настроение, драматичность;
- тревожность;
- отеки;
- усиление аппетита и тяга к сладкому;
- головные боли, ухудшение зрения.
Как минимизировать влияние этих ужасных, бессонных ночей на психику и здоровье и помочь себе?
- Поспать днем 20-30 минут;
- Увеличить перекусы. Чем стабильнее сейчас инсулин и кортизол, тем лучше;
- Минус сладкое, плюс жиры. Орехи, авокадо, рыба, оливки, печень трески, сливочное масло, оливковое масло;
- Не увлекаться алкоголем и кофе. Это "расслабляет" и "бодрит" очень временно. Затем происходит нарушение фаз сна, что истощает нейромедиаторы торможения.
Триптофан
Из этой аминокислоты появляется серотонин и мелатонин, они нужны нам на данный момент, как никогда. Его много в сырах, орехах, печени, бананах. Или саплемент 100 мг на ночь.
Магний
Он тратится каждый раз, когда выделяется адреналин и норадреналин, а значит, мы все сейчас имеем дефицит магния. До 400 мг глицената или треоната.
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