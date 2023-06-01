Как бороться с недосыпом

Девушка не спит. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие украинцы сейчас сталкиваются с симптомами недосыпания. Врач дала советы, как поддержать организм в это тяжелое время.

Об этом сообщила эндокринолог Евгения Рогальская.

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"В мае месяце киевляне не слышали воздушной тревоги ночью только 4 ночи. В других городах и областях ситуация тоже напряженная: где-то больше, где-то меньше. Это, по факту, психологическое изнасилование, которое пытается удерживать "сосед с болот", чтобы сломать нашу волю", — прокомментировала врач.

Эндокринологиня отмечает, что из-за недосыпания происходят очень разрушительные для здоровья вещи.

Шесть утра на часах. Фото: Freepik

"В нашем организме есть два "караульных" гормонов. Кортизол — его очередь днем, бодрость, божья коровка, энергия, метаболизм. Мелатонин — ночь, покой, тьма, образование мышц и других гормонов", — сообщила врач.

Когда ночью вместо мелатонина постоянно, отрывками, производится кортизол, все идет кувырком.

Появляются:

дневная сонливость;

раздражительность, плохое настроение, драматичность;

тревожность;

отеки;

усиление аппетита и тяга к сладкому;

головные боли, ухудшение зрения.

Собака и кофе. Фото: Freepik

Как минимизировать влияние этих ужасных, бессонных ночей на психику и здоровье и помочь себе?

Поспать днем 20-30 минут;

Увеличить перекусы. Чем стабильнее сейчас инсулин и кортизол, тем лучше;

Минус сладкое, плюс жиры. Орехи, авокадо, рыба, оливки, печень трески, сливочное масло, оливковое масло;

Не увлекаться алкоголем и кофе. Это "расслабляет" и "бодрит" очень временно. Затем происходит нарушение фаз сна, что истощает нейромедиаторы торможения.

Человек хочет спать. Фото: Freepik

Триптофан

Из этой аминокислоты появляется серотонин и мелатонин, они нужны нам на данный момент, как никогда. Его много в сырах, орехах, печени, бананах. Или саплемент 100 мг на ночь.

Магний

Он тратится каждый раз, когда выделяется адреналин и норадреналин, а значит, мы все сейчас имеем дефицит магния. До 400 мг глицената или треоната.

Раньше мы писали, можно ли умереть во время сонного паралича и ответа невролога.