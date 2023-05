Як позбавитися від жиру на животі

Дівчина готує їжу. Фото: Freepik

Деякі шкідливі звички перед сном негативно впливають на вашу вагу, зокрема, на небажаний жир на животі. Американські дієтологи назвали декілька причин, через, які не вдається підтримувати нормальну вагу.

Давайте будемо реалістами, від деяких звичок важко відмовитися. Але The Nutrition Twins поділилися з нами кількома ритуалами перед сном, які ви, можливо, робите, і від яких варто якомога швидше відмовитися — особливо, якщо ви не хочете, щоб у вашому животі накопичувався жировий прошарок.

1. Склянка молока перед сном

"Деякі люди люблять пити тепле молоко перед сном, щоб допомогти собі заснути. Це не дивно, адже цей напій містить триптофан - амінокислоту, яка допомагає розслабитися і почуватися краще. Погана новина полягає в тому, що зайві калорії не йдуть на користь вашій талії", — прокоментували відомі близнюки дієтолги Таммі Лакатос Шеймс та Ліссі Лакатос.

Дієтологи зазначають, що якщо випивати склянку молока перед сном кожного дня протягом шести місяців, ви наберет понад десять зайвих кілограмів.

2. Дивитися соціальні мережі

"Синє світло, що випромінюється мобільними телефонами та комп'ютерами, пригнічує мелатонін і порушує циркадний ритм та повноцінний нічний сон. Коли ви не спите міцно, мозок потребує енергії і жадає цукру. Легко закінчити тим, що переїдатимете солодке, намагаючись підтримати мозок у стані бадьорості", — зазначали дієтологи.

Крім того, без достатньої кількості сну змінюється гормональний фон, що ускладнює підтримання метаболізму, який прискорює формування сухої м'язової тканини, і полегшує накопичення жиру.

3. Вживання кофеїну

Кофеїн — справжній вбивця, коли справа доходить до нічного часу. Не дивно, що випита пізно ввечері чашка міцної кави може заважати вам спати вночі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Clinical Sleep Medicine, кофеїн, спожитий за шість годин до сну, може дійсно зіпсувати, зруйнувавши спокійний нічний сон.

Це стосується не лише вашого режиму сну, але й збільшення ваги. Harvard Health Publishing повідомляє, що дефіцит сну пов'язаний з підвищенням рівня гормону греліну, який робить вас більш голодними і може сприяти збільшенню ваги.

4. Засиджування перед телевізором допізна

Звичайно, засиджування допізна за улюбленими фільмами викликає звикання, але зацикленість на серіалах може призвести до того, що ви почнете їсти нездорові закуски.

Згідно з дослідженнями, потокове телебачення пов'язане з більшою кількістю споживаних калорій і неправильним харчуванням.

5. Їсти за декілька годин перед сном

Їсти занадто близько до сну — головне "ні-ні". В ідеалі, ви повинні з'їсти останній прийом їжі за три або більше годин до того, як ляжете в ліжко, пояснюють The Nutrition Twins.

"Коли ми спимо, ми вимикаємо травлення і працюємо над відновленням і зціленням нашого організму. Якщо в кишечнику є їжа, яку потрібно перетравити, це відволікає увагу організму від зцілення, оскільки він зосереджується на перетравленні їжі. Коли ви спите, організм намагається запастися енергією, відновитися і відремонтуватися, ці калорії не використовуються належним чином, і їх може спіткати жахлива доля — відкластися у вигляді жиру на животі", — зазначили дієтологи.

Дослідження показують, що надто пізній прийом їжі порушує циркадний ритм, негативно впливаючи на регуляцію рівня цукру в крові та метаболізм жирів. Крім того, прийом великої кількості їжі в небезпечній близькості до часу сну може спровокувати печію і розлад шлунку, що може повністю порушити нічний відпочинок.

