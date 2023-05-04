Існує спосіб зменшувати кількість старіючих клітин в організмі

Лікарка тримає яблуко. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Як ми можемо зменшити кількість старіючих клітин в організмі без медичних компонентів і біологічних добавок. Є дуже цікаве дослідження, опубліковане в лютому 2023 року в журналі Aging.

Про це повідомив сімейний лікар, функціональний діагност та УЗ спеціаліст Михайло Петрик.

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"У дослідженні взяло участь 44 особи у середньому віці 57 років, які в середньому вже займалися близько 21 року різними видами на витривалість. За еквівалент взяли біг у кількості 48 кілометрів на тиждень. Для порівняння взяли аналогічну групу людей, які вели сидячий спосіб життя. Також взяли людей віком 24 роки", — зазначив лікар.

Аеробне навантаження. Фото: Freepik

Старі клітини виділяють хімічні речовини. Таким чином визначалося кількість запальних маркерів і кількість клітин, що старіють. У ході дослідження було виявлено, що у людей, які ведуть сидячий спосіб життя цих клітин найбільше.

"Ця робота дуже добре показала, що інтенсивні фізичні навантаження сприяють зменшенню клітин, що старіють. Це було підтверджено як на біоптатах слизової кишки, так і за різними біохімічними маркерами в крові та співвідношенням тригліцеридів до ліпопротеїнів високої щільності", — додав Михайло Петрик.

Швидка ходьба. Фото: Freepik

Таким чином можна зробити висновок, для того щоб зменшити кількість старіючих клітин необхідно багато і довго тренуватися, причому повинні бути кардіо тренування.

"А скільки це багато тренувань? Чи стану я вам пропонувати всім бігати 48 кілометрів на тиждень, ясна річ, що це нереально і на це здатні людям, яким біг, велосипед чи плавання подобається. Як же вчинити звичайній людині? По-перше, не затягувати до 70 років, коли ви вже фізично просто не зможете навіть п'яти кілометрів пройти. Все починається набагато раніше, наш організм починає руйнуватися вже після 35 років, спочатку повільно та непомітно, а потім ви помітите це. Просто починайте систематично тренуватися", — додав лікар.

Людина займається спортом. Фото: Freepik

Скільки треба тренуватися?

"Протягом 26 тижнів необхідно приділяти кардіонавантаженням 180 хвилин на тиждень. Наприклад, можна швидко ходити. Це лише 26 хвилин на день", — резюмував медик.

Тривалі аеробні навантаження знижує кількість старіючих клітин, це факт, вважає лікар.

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