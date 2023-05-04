Существует способ уменьшать количество стареющих клеток в организме

Врач держит яблоко. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Каким образом мы можем без медицинских компонентов и биологических добавок уменьшить количество стареющих клеток в организме. Есть очень интересное исследование, которое было опубликовано в феврале 2023 года в журнале Aging.

Об этом сообщил семейный врач, функциональный диагност и УЗ специалист Михаил Петрик.

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Итальянские врачи, выявили закономерность, что чем больше человек тренируется интенсивно, в таких видах спорта как бег, велосипед, плаванье, тем меньше у него становится стареющих клеток.

"В исследовании приняло участие 44 человека в среднем возрасте 57 лет, которые в среднем уже занимались около 21 года различными видами на выносливость. За эквивалент взяли бег в количестве 48 километров в неделю. Для сравнения взяли аналогичную группу людей, которые вели сидячий образ жизни. Также взяли людей в возрасте 24 лет", — отметил врач.

Аэробные нагрузки. Фото: Freepik

Стареющие клетки выделяют химические вещества. Таким образом определялось количество воспалительных маркеров и количество стареющих клеток. В ходе исследования было выявлено, что у людей, которые ведут сидячий образ жизни, этих клеток больше всего.

"Данная работа очень хорошо показала, что интенсивные физические нагрузки способствуют уменьшению стареющих клеток. Это было подтверждено как на биоптатах слизистой кишки, так и по различным биохимическим маркерам в крови и по соотношению триглицеридов к липопротеинам высокой плотности", — добавил Михаил Петрик.

Быстрая ходьба. Фото: Freepik

Таким образом можно сделать вывод, для того, чтобы уменьшить количество стареющих клеток необходимо много и долго тренироваться, причем должны быть кардио тренировки.

"А сколько это много тренировок? Стану ли я вам предлагать всем бегать 48 километров в неделю, понятное дело, что это нереально и на это способны людям, которым бег, велосипед или плавание нравится. Как же поступить обычному человеку? Во первых не затягивать до 70 лет, когда вы уже физически просто не сможете даже пяти километров пройти. Все начинается гораздо раньше, наш организм начинает разрушаться уже после 35 лет, сначала медленно и незаметно, а потом вы заметите это. Просто начинайте систематически тренироваться", — добавил врач.

Человек занимается спортом. Фото: Freepik

Сколько же надо тренироваться?

"В течении 26 недель необходимо уделять кардионагрузкам 180 минут в неделю. Например, можно быстро ходить. Это всего 26 минут в день", — резюмировал медик.

Длительные аэробноые нагрузки понижаю количество стареющих клеток, это факт, считает врач.

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