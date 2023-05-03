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Вчений-генетик розповів, як пов'язане довголіття із переїданням

3 травня 2023 13:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Вчений пояснив відмінності між голодуванням та переїданням
Розрахунок раціону харчування. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Чи буде людина довше жити, якщо почне менше їсти. Генетик пояснив взаємозв'язок між цими поняттями і як харчуватися, щоб бути у гарній формі все життя.

Про це розповів вчений Олександр Коляда.

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Вченому генетику поставили питання, що буде якщо людина почне менше їсти і чи позначиться це на довголітті та кращому зовнішньому вигляді.

"Буде, якщо людина спочатку багато їла. Ідея менше їсти і жити довше, обмеження калорій та аутофагія, яку нам постійно нав'язують, вона ґрунтується на тому, що в середньому у світі, нашим країнам, ми їмо багато. Тому для нас порада дуже хороша. Менше їж і повертаєшся до своєї норми і живеш довше", — сказав вчений.

Жінка вибирає продукти в магазині. Фото: Freepik

Вчений генетик також зазначає, що їсти мало також ненормально, як і переїдати. Ідея полягає в тому, щоб з'їдати свою норму.

"Залежність вона така, що люди, які їдять багато — помирають раніше, люди, які їдять дуже мало, також помирають раніше. Є якийсь оптимум. Просто ми в цьому оптимумі рідко знаходимося. Люди переважно переїдають. Тому що калорії дешеві та доступні. Це не те, щоб якийсь біохакінг чи секрет довголіття. Це просто повернення до свого резонного нормального стану", — резюмував Олександр Коляда.

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