Вчений пояснив відмінності між голодуванням та переїданням

Розрахунок раціону харчування. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чи буде людина довше жити, якщо почне менше їсти. Генетик пояснив взаємозв'язок між цими поняттями і як харчуватися, щоб бути у гарній формі все життя.

Про це розповів вчений Олександр Коляда.

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Вченому генетику поставили питання, що буде якщо людина почне менше їсти і чи позначиться це на довголітті та кращому зовнішньому вигляді.

"Буде, якщо людина спочатку багато їла. Ідея менше їсти і жити довше, обмеження калорій та аутофагія, яку нам постійно нав'язують, вона ґрунтується на тому, що в середньому у світі, нашим країнам, ми їмо багато. Тому для нас порада дуже хороша. Менше їж і повертаєшся до своєї норми і живеш довше", — сказав вчений.

Жінка вибирає продукти в магазині. Фото: Freepik

Вчений генетик також зазначає, що їсти мало також ненормально, як і переїдати. Ідея полягає в тому, щоб з'їдати свою норму.

"Залежність вона така, що люди, які їдять багато — помирають раніше, люди, які їдять дуже мало, також помирають раніше. Є якийсь оптимум. Просто ми в цьому оптимумі рідко знаходимося. Люди переважно переїдають. Тому що калорії дешеві та доступні. Це не те, щоб якийсь біохакінг чи секрет довголіття. Це просто повернення до свого резонного нормального стану", — резюмував Олександр Коляда.

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