Ученый объяснил отличия между голоданием и перееданием

Расчет рациона питания. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Будет ли человек дольше жить, если начнет меньше есть. Генетик объяснил взаимосвязь между этими понятиями и как питаться, чтобы быть в хорошей форме всю жизнь.

Об этом рассказал ученый Александр Коляда.

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Ученому генетику задали вопрос, что будет если человек начнет меньше есть и скажется ли это на долголетии и лучшем внешнем виде.

"Будет, если человек изначально много ел. Идея меньше есть и жить дольше, ограничение калорий и аутофагия, которую нам постоянно навязывают, она основана на том, что в среднем по миру, нашим странам, мы едим много. Поэтому для нас совет очень хороший. Меньше ешь и возвращаешься в свою норму и живешь дольше", — сказал ученый.

Женщина выбирает продукты в магазине. Фото: Freepik

Ученый генетик также отмечает, что есть мало также ненормально, как и переедать. Идея заключается в том, чтобы съедать свою норму.

"Зависимость она такова, что люди, которые едят много — умирают раньше, люди, которые едят очень мало, тоже умирают раньше. Есть какой-то оптимум. Просто мы мы в этом оптимуме редко находимся. Люди в основном переедают. Потому что калории дешевые и доступные. Это не то чтобы какой-то биохакинг или секрет долголетия. Это просто возвращение в свой резонное нормальное состояние", — резюмировал Александр Коляда.

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