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Ученый-генетик рассказал, как связано долголетие с перееданием

3 мая 2023 13:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Ученый объяснил отличия между голоданием и перееданием
Расчет рациона питания. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Будет ли человек дольше жить, если начнет меньше есть. Генетик объяснил взаимосвязь между этими понятиями и как питаться, чтобы быть в хорошей форме всю жизнь. 

Об этом рассказал ученый Александр Коляда

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Ученому генетику задали вопрос, что будет если человек начнет меньше есть и скажется ли это на долголетии и лучшем внешнем виде. 

"Будет, если человек изначально много ел. Идея меньше есть и жить дольше, ограничение калорий и аутофагия, которую нам постоянно навязывают, она основана на том, что в среднем по миру, нашим странам, мы едим много. Поэтому для нас совет очень хороший. Меньше ешь и возвращаешься в свою норму и живешь дольше", — сказал ученый. 

Женщина выбирает продукты в магазине.  Фото: Freepik

Ученый генетик также отмечает, что есть мало также ненормально, как и переедать. Идея заключается в том, чтобы съедать свою норму. 

"Зависимость она такова, что люди, которые едят много — умирают раньше, люди, которые едят очень мало, тоже умирают раньше. Есть какой-то оптимум. Просто мы мы в этом оптимуме редко находимся. Люди в основном переедают. Потому что калории дешевые и доступные. Это не то чтобы какой-то биохакинг или секрет долголетия. Это просто возвращение в свой резонное нормальное состояние", — резюмировал Александр Коляда. 

Раньше мы писали о пяти простых, но эффективных способах сжигать жировые отложения во время сна.

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