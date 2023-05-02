Які продукти вилужують організм

Лужні продукти, які мають кислий смак. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вчений розвіяв міфи про те, що організм потрібно спеціально залужувати продуктами харчування для того, щоб змінити pH крові.

Про це розповів вчений Олександр Коляда.

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"Одна з найпоширеніших дієт, з якими доводиться зустрічатися і які не мають нічого спільного з науковою картиною світу, це звичайно ж лужна дієта. Люди вірять, що можна і потрібно їсти продукти, які нас залужують, які начебто змінюють pH крові в лужний бік і за рахунок цього ми стаємо здоровішими і живемо довше", — сказав він.

Хоча насправді, вважає вчений, продукти харчування практично ніяк не впливають на pH нашої крові та будь-які зрушення цього показника крові, її кислотність призводять до дуже важких станів.

Експерименти над кроликами. Фото: Freepik

"Людина швидше помре, якщо справді pH зміниться. У цієї дієти дуже довга історія, вона ще йде своїм корінням та експериментами на тваринах, на кроликах, яких примусово годували м'ясом і про диво, кроликам ставала погано і дуже швидко вмирали. Це зрозуміло, адже кролики не мають їсти м'ясо", — додав Олександр Коляда.

Але незважаючи на ці експерименти над тваринами, це не має нічого спільного із харчуванням людини.

"Але хитрими ідеями цю історію підвели до лужності та кислотності харчування і внаслідок цього виникла ідея, що продукти поділяються на дві категорії. Хоча знову таки, колись сто років тому ми могли так думати і примітивно думати і про наш організм, і про наше харчування. Але зараз все набагато глибше і складніше і жодної користі лужного харчування ми, звичайно, не бачимо", — резюмував учений.

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