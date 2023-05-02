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Вчений розповів чи існують продукти, які залужують організм

2 травня 2023 11:44
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які продукти вилужують організм
Лужні продукти, які мають кислий смак. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Вчений розвіяв міфи про те, що організм потрібно спеціально залужувати продуктами харчування для того, щоб змінити pH крові.

Про це розповів вчений Олександр Коляда.

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"Одна з найпоширеніших дієт, з якими доводиться зустрічатися і які не мають нічого спільного з науковою картиною світу, це звичайно ж лужна дієта. Люди вірять, що можна і потрібно їсти продукти, які нас залужують, які начебто змінюють pH крові в лужний бік і за рахунок цього ми стаємо здоровішими і живемо довше", — сказав він.

Хоча насправді, вважає вчений, продукти харчування практично ніяк не впливають на pH нашої крові та будь-які зрушення цього показника крові, її кислотність призводять до дуже важких станів.

Експерименти над кроликами. Фото: Freepik

"Людина швидше помре, якщо справді pH зміниться. У цієї дієти дуже довга історія, вона ще йде своїм корінням та експериментами на тваринах, на кроликах, яких примусово годували м'ясом і про диво, кроликам ставала погано і дуже швидко вмирали. Це зрозуміло, адже кролики не мають їсти м'ясо", — додав Олександр Коляда.

Але незважаючи на ці експерименти над тваринами, це не має нічого спільного із харчуванням людини.

"Але хитрими ідеями цю історію підвели до лужності та кислотності харчування і внаслідок цього виникла ідея, що продукти поділяються на дві категорії. Хоча знову таки, колись сто років тому ми могли так думати і примітивно думати і про наш організм, і про наше харчування. Але зараз все набагато глибше і складніше і жодної користі лужного харчування ми, звичайно, не бачимо", — резюмував учений.

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