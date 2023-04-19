Косметолог дала рекомендації, щоб шкіра виглядала гарно

Косметолог розповіла про шкідливі звички для шкіри: Фото Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Популярні методи для догляду за шкірою можуть бути шкідливими. Наприклад "модні" патчі для догляду за шкірою навколо очей підходять не всім.

Про це повідомила косметологиня Ольга Тітова у своєму Instagram.

Читайте також:

Шкідливі звички для шкіри

Важно поддерживать кожу увлажненной: Фото Pexels

Кожного ранку користуватися патчами

"Патчі навпаки можуть пришвидшити появу зморшок, мішків і набряків в майбутньому. Для тонкої шкіри під очима вони тяжкий тягар. А тому під силою тяжіння шкіра поступово, потрошку, день за днем буде розтягуватися та провисати. Тому з патчами не можна готувати сніданок, працювати, тренуватися й взагалі не бажано рухатися у вертикальному положенні", — написала Ольга Тітова.

До того ж через надмірне зволоження патчі "розпушують" епідерміс, роблять його більш "пористим". Через це волога буде інтенсивніше випаровуватися з поверхні і з часом шкіра під очима стане сухою, а зморшки з'являться швидше.

З патчами на очах не можна готувати сніданок: Фото Pexels

Дивитися в телефон із зігнотую шиєю

"Постійно нахилена голова — це головна причина деформації обличчя та появи зморшок на шиї. До того ж виникають біль і стискання в шийному відділі хребта, від чого порушується кровообіг, лімфоток, і знов страждає шкіра", — додала косметологиня.

Ввечері рекомендується робити масаж обличчя: Фото Pexels

Спати з розпущеним волоссям

"Пил, забруднення, залишки стайлінгових засобів, які за день накопичилися в волоссі, вночі без перешкод потрапляють на обличчя. Тож зранку цілком ймовірно тебе зустріне несповіданий прищ. Збирати волосся на ніч, наприклад, м'якою шовковою резинкою — це не тільки гігієнічно. Це ще і корично для самого волосся, адже так воно більш захищено від тертя об подушку, не ламається і менше випадає", — зауважила Ольга Тітова.

Не розслабляти обличчя

"Всі наші переживання, стрес, емоції протягом дня активно відбиваються на обличчі. Десь довго хмурилася від роздумів, десь мружилася від сонця або так сміялася, що зламалися носогубки. Не треба збирати цей "букет" м'язового напруження і нести далі в своє прекрасне життя, бо на завтра життя приготує новий", — повідомила косметологиня.

Коли м'язи на обличчі активні це спричиняє додаткові зморшки: Фото Pexels

Тому ввечері краще зробити массаж, або лицьову гімнастику, або застосувати ролел, або просто полежати нерухомо і подихати, намагаючись розслабити кожний м'яз на обличчі.

Не вечеряти дуже пізно

"Не дуже добре, коли вночі їжа буде булькати в шлунку, мандрувати кишківником і змушувати твій організм витрачати дорогоцінні ресурси на перетравлення, а не на омолодження і регенерацію. Пізно вечеряти — означає кожного разу красти у себе трошки краси", — додала медик.

Раніше ми писали про п'ять шкідливих харчових звичок, які ведуть до облисіння.