Косметолог дала рекомендации, чтобы кожа выглядела красиво

Косметолог рассказала о вредных привычках для кожи: Фото Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Популярные способы ухода за кожей могут быть вредными. К примеру "модные" патчи для ухода за кожей вокруг глаз подходят не всем.

Об этом сообщила косметолог Ольга Титова в своем Instagram.

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Вредные привычки для кожи

Важно поддерживать кожу увлажненной: Фото Pexels

Каждое утро пользоваться патчами

"Патчи напротив могут ускорить возникновение морщин, мешков и отеков в будущем. Для тонкой кожи под глазами они тяжелые. А потому под силой притяжения кожа постепенно, понемногу, изо дня в день будет растягиваться и провисать. С патчами нельзя готовить завтрак, работать, тренироваться и вообще лучше не двигаться в вертикальном положении", — написала Ольга Титова.

К тому же из-за чрезмерного увлажнения патчи "разрыхляют" эпидермис, делают его более "пористым". Поэтому влага будет интенсивнее испаряться с поверхности и со временем кожа под глазами станет сухой, а морщинки появятся быстрее.

С патчами на глазах нельзя готовить завтрак: Фото Pexels

Смотреть в телефон с согнутой шеей

"Постоянно наклоненная голова – это главная причина деформации лица и появления морщин на шее. К тому же, возникают боль и сжатие в шейном отделе позвоночника, от чего нарушается кровообращение, лимфоток, и снова страдает кожа", — добавила косметолог.

Вечером рекомендуется делать массаж лица: Фото Pexels

Спать с распущенными волосами

"Пыль, загрязнение, остатки стайлинговых средств, которые за день накопились в волосах, ночью беспрепятственно попадают на лицо. Так что утром вполне вероятно тебя встретит неисповедимый прыщ. Собирать волосы на ночь, например мягкой шелковой резинкой – это не только гигиенично. Это еще и корично для самых волос, так ведь они более защищены от трения о подушку, не ломаются и меньше выпадают", — отметила Ольга Титова.

Не расслаблять лицо

"Все наши переживания, стресс, эмоции в течение дня активно отражаются на лице. Где-то долго хмурилась от раздумий, где-то щурилась от солнца или так смеялась, что сломались носогубки. Не надо собирать этот "букет" мышечного напряжения и нести дальше в свою прекрасную жизнь, потому что завтра жизнь приготовит новый", — сообщила косметолог

Когда мышцы на лице активны, это влечет за собой дополнительные морщинки: Фото Pexels

Поэтому вечером лучше сделать массаж или лицевую гимнастику, или применить ролл, или просто полежать неподвижно и подышать, пытаясь расслабить каждую мышцу на лице.

Не ужинать слишком поздно

"Не очень хорошо, когда ночью еда будет булькать в желудке, путешествовать кишечником и заставлять твой организм тратить дорогостоящие ресурсы на переваривание, а не на омоложение и регенерацию. Поздно ужинать — значит, каждый раз воровать у себя немного красоты", — добавила медик.

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