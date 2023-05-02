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Ученый рассказал существуют ли продукты, которые защелачивают организм

2 мая 2023 11:44
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие продукты ощелачивают организм
Щелочные продукты, имеющие кислый вкус. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Ученый развеял мифы о том, что организм нужно специально защелачивать продуктами питания для того, чтобы изменить pH крови. 

Об этом рассказал ученый Александр Коляда

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"Одна из самых распространенных диет, с которыми приходится встречаться и которые не имеют ничего общего с научной картиной мира это конечно же щелочная диета. Люди верят, что можно и нужно есть продукты, которые нас защелачивают, которые вроде бы меняют pH крови в щелочную сторону и за счет этого мы становимся здоровее и живем дольше", — сказал он. 

Хотя на самом деле, считает ученый, продукты питания практически никак не влияют на pH нашей крови и любые сдвиги этого показателя крови, ее кислотности приводят к очень тяжелым состояниям. 

Эксперименты над кроликами. Фото: Freepik

"Человек скорее умрет, если действительно pH поменяется. У этой диеты очень длинная история, она еще идет своим корнями и экспериментами на животных, на кроликах, которых принудительно кормили мясом и о чудо, кроликам становилась плохо и очень быстро умирали. Это понятно, ведь кролики не должны есть мясо", — добавил Александр Коляда. 

Но несмотря на эти эксперименты над животными, это не имеет ничего общего с питанием человека. 

"Но хитрыми идеями эту историю подвели к щелочности и кислотности питания и в результате этого возникла идея, что продукты делятся на две категории. Хотя опять таки, когда-то сто лет назад мы могли так думать и примитивно мыслить и про наш организм, и про наше питание. Но сейчас все намного глубже и сложнее и никакой пользы щелочного питания мы конечно же не видим", — резюмировал ученый.

Ранее мы писали, что косметолог рассказала о вредных привычках для кожи.

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