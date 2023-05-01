Які продукти зупиняють старіння?

Дерматологиня розповіла про продукти, які зупиняють старіння
Щоб зберегти красу і, головне, здоровʼя шкіри потрібно як слід доглядати за нею. Ці продукти потрібно використовувати у харчуванні, щоб зупинити процес старіння.
Дерматологиня-косметологиня Оксана Крок.
"Всі ми не раз чули твердження про те, що краса починається з середини. У випадку зі шкірою це на 100% правда. Те що ми їмо має прямий вплив на зовнішній вигляд шкіри", — сказала лікарка.
Здоров'я шкіри залежить від декількох ключових факторів:
- генетика;
- вплив зовнішнього середовища;
- харчування.
Харчування це є той фактор, який ми можемо коригувати, вважає дерматологиня. Корисне та збалансоване харчування підтримує шкіру в гарному стані. Як тільки ми починаємо дотримуватися певних правил здорового способу життя це одразу ж позначається на нашій шкірі. Деякі продукти містять вітаміни та мінерали в набагато вищий концентрації.
Жирна риба — скумбрія, оселедець лосось
Жирна риба — це джерело корисних корисних жирів, незамінних амінокислот та кремнію. Ці речовини роблять нашу шкіру пружною та сяячую.
Оливкова олія
Оливкова олія теж містить корисні жири. Але тут вони рослинні. В складі є велика кількість вітаміну Е, який є одним з найпотужнішим антиоксидантів, Антиоксиданти борються з вільними радикалами, які пошкоджують клітини нашої шкіри та провокують передчасне старіння та тьмяність нашого обличчя.
Ягоди та зелень
Ягоди, особливого темного забарвлення та зелень містять велику кількість вітаміну С та кремнію. Вони чинять потужний антиоксидантний, протизапальний та захисний ефект на нашу шкіру.
Морква, курага, жовті помідори, обліпиха
Ці продукти містять величезну кількість вітаміну А, 200-250 грамів цих продуктів можуть забезпечити нашу денну норму. Це буде прекрасною та смачною профілактикою передчасного старіння.
Кисломолочні продукті
Вони містять лактобактерії, які дуже позитивно впливають на мікрофлору нашого кишківника, який в свою чергу відповідає за красу та здоров'я нашої шкіри.
Продукти багаті клітковиною
Також для покращення мікрофлори, вашого самопочуття та покращення стану шкіри рекомендовано їсти велику кількість продуктів, які мають в складі клітковину. Для того, щоб вся процеси в нашому організмі проходили правильно та фізіологічно потрібно дотримуватися питного режиму, випивати щодня свою норму води. Але це має бути саме вода у чистому вигляді, а не солодкі газовані напої.
Рекомендації
Замініть каву з молоком на зелений чай. Це джерело потужних антиоксидантів, які будуть сповільнювати процеси старіння, боротимуться з вільними радикалами та допомагатимуть вам і вашій шкірі набагато краще.
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