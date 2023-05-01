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Дерматологиня розповіла про продукти, які зупиняють старіння

1 травня 2023 12:53
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які продукти зупиняють старіння?
Молодість шкіри та здоровий вигляд. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Щоб зберегти красу і, головне, здоровʼя шкіри потрібно як слід доглядати за нею. Ці продукти потрібно використовувати у харчуванні, щоб зупинити процес старіння

Дерматологиня-косметологиня Оксана Крок.

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"Всі ми не раз чули твердження про те, що краса починається з середини. У випадку зі шкірою це на 100% правда. Те що ми їмо має прямий вплив на зовнішній вигляд шкіри", — сказала лікарка. 

Здоров'я шкіри залежить від декількох ключових факторів:

  • генетика;
  • вплив зовнішнього середовища;
  • харчування. 

Харчування це є той фактор, який ми можемо коригувати, вважає дерматологиня. Корисне та збалансоване харчування підтримує шкіру в гарному стані. Як тільки ми починаємо дотримуватися певних правил здорового способу життя це одразу ж позначається на нашій шкірі. Деякі продукти містять вітаміни та мінерали в набагато вищий концентрації. 

Жирна риба — скумбрія, оселедець лосось 

Жирна риба — це джерело корисних корисних жирів, незамінних амінокислот та кремнію. Ці речовини роблять нашу шкіру пружною та сяячую. 

Риба жирних сортів. Фото: Pexels

Оливкова олія 

Оливкова олія теж містить корисні жири. Але тут вони рослинні. В складі є велика кількість вітаміну Е, який є одним з найпотужнішим антиоксидантів, Антиоксиданти борються з вільними радикалами, які пошкоджують клітини нашої шкіри та провокують передчасне старіння та тьмяність нашого обличчя. 

Оливкова олія. Фото: Pexels

Ягоди та зелень 

Ягоди, особливого темного забарвлення та зелень містять велику кількість вітаміну С та кремнію. Вони чинять потужний антиоксидантний, протизапальний та захисний ефект на нашу шкіру. 

Ягоди темного кольору. Фото: Pexels

Морква, курага, жовті помідори, обліпиха 

Ці продукти містять величезну кількість вітаміну А, 200-250 грамів цих продуктів можуть забезпечити нашу денну норму. Це буде прекрасною та смачною профілактикою передчасного старіння. 

Жовті помідори. Фото: Pexels

Кисломолочні продукті 

Вони містять лактобактерії, які дуже позитивно впливають на мікрофлору нашого кишківника, який в свою чергу відповідає за красу та здоров'я нашої шкіри. 

Продукти багаті клітковиною 

Також для покращення мікрофлори, вашого самопочуття та покращення стану шкіри рекомендовано їсти велику кількість продуктів, які мають в складі клітковину. Для того, щоб вся процеси в нашому організмі проходили правильно та фізіологічно потрібно дотримуватися питного режиму, випивати щодня свою норму води. Але це має бути саме вода у чистому вигляді, а не солодкі газовані напої. 

Зелений чай. Фото: Pexels

Рекомендації 

Замініть каву з молоком на зелений чай. Це джерело потужних антиоксидантів, які будуть сповільнювати процеси старіння, боротимуться з вільними радикалами та допомагатимуть вам і вашій шкірі набагато краще. 

Раніше ми писали, що косметолог розповіла про шкідливі звички для шкіри.

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