Какие продукты останавливают старение?

Молодость кожи и здоровый вид. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Чтобы сохранить красоту и, главное, здоровье кожи нужно ухаживать за ней. Эти продукты следует использовать в питании, чтобы остановить процесс старения.

Дерматолог-косметолог Оксана Крок.

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Все мы не раз слышали утверждение о том, что красота начинается с середины. В случае с кожей это на 100% правда. То, что мы едим, имеет прямое влияние на внешний вид кожи", — сказала врач.

Здоровье кожи зависит от нескольких ключевых факторов:

генетика;

воздействие внешней среды;

питание.

Питание это тот фактор, который мы можем корректировать, считает дерматолог. Полезное и сбалансированное питание поддерживает кожу в хорошем состоянии. Как только мы начинаем придерживаться определенных правил здорового образа жизни, это сразу же сказывается на нашей коже. Некоторые продукты содержат витамины и минералы в гораздо более высокой концентрации.

Жирная рыба — скумбрия, сельдь лосось

Жирная рыба — это источник полезных полезных жиров, незаменимых аминокислот и кремния. Эти вещества делают нашу кожу упругой и сияющей.

Рыба жирных сортов. Фото: Pexels

Оливковое масло

Оливковое масло содержит полезные жиры. Но здесь они растительные. В составе есть большое количество витамина Е, который является одним из самых мощных антиоксидантов, антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки нашей кожи и провоцируют преждевременное старение и тусклость нашего лица.

Оливковое масло. Фото: Pexels

Ягоды и зелень

Ягоды, особой темной окраски и зелень содержат большое количество витамина С и кремния. Они оказывают мощный антиоксидантный, противовоспалительный и защитный эффект на нашу кожу.

Ягоды темного цвета. Фото: Pexels

Морковь, курага, желтые помидоры, облепиха

Эти продукты содержат огромное количество витамина А, 200-250 г этих продуктов могут обеспечить нашу дневную норму. Это будет прекрасная и вкусная профилактика преждевременного старения.

Желтые помидоры. Фото: Pexels

Кисломолочные продукты

Они содержат лактобактерии, которые очень положительно влияют на микрофлору нашего кишечника, отвечающего за красоту и здоровье нашей кожи.

Продукты богаты клетчаткой

Также для улучшения микрофлоры, вашего самочувствия и улучшения состояния кожи рекомендуется есть большое количество продуктов, которые содержат клетчатку. Для того чтобы все процессы в нашем организме проходили правильно и физиологически нужно соблюдать питьевой режим, выпивать ежедневно свою норму воды. Но это должна быть вода в чистом виде, а не сладкие газированные напитки.

Зеленый чай. Фото: Pexels

Рекомендации

Замените кофе с молоком зеленым чаем. Это источник мощных антиоксидантов, которые будут замедлять процессы старения, бороться со свободными радикалами и помогать вам и вашей коже гораздо лучше.

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