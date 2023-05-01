Какие продукты останавливают старение?

Дерматолог рассказала о продуктах, останавливающих старение
Чтобы сохранить красоту и, главное, здоровье кожи нужно ухаживать за ней. Эти продукты следует использовать в питании, чтобы остановить процесс старения.
Дерматолог-косметолог Оксана Крок.
Все мы не раз слышали утверждение о том, что красота начинается с середины. В случае с кожей это на 100% правда. То, что мы едим, имеет прямое влияние на внешний вид кожи", — сказала врач.
Здоровье кожи зависит от нескольких ключевых факторов:
- генетика;
- воздействие внешней среды;
- питание.
Питание это тот фактор, который мы можем корректировать, считает дерматолог. Полезное и сбалансированное питание поддерживает кожу в хорошем состоянии. Как только мы начинаем придерживаться определенных правил здорового образа жизни, это сразу же сказывается на нашей коже. Некоторые продукты содержат витамины и минералы в гораздо более высокой концентрации.
Жирная рыба — скумбрия, сельдь лосось
Жирная рыба — это источник полезных полезных жиров, незаменимых аминокислот и кремния. Эти вещества делают нашу кожу упругой и сияющей.
Оливковое масло
Оливковое масло содержит полезные жиры. Но здесь они растительные. В составе есть большое количество витамина Е, который является одним из самых мощных антиоксидантов, антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки нашей кожи и провоцируют преждевременное старение и тусклость нашего лица.
Ягоды и зелень
Ягоды, особой темной окраски и зелень содержат большое количество витамина С и кремния. Они оказывают мощный антиоксидантный, противовоспалительный и защитный эффект на нашу кожу.
Морковь, курага, желтые помидоры, облепиха
Эти продукты содержат огромное количество витамина А, 200-250 г этих продуктов могут обеспечить нашу дневную норму. Это будет прекрасная и вкусная профилактика преждевременного старения.
Кисломолочные продукты
Они содержат лактобактерии, которые очень положительно влияют на микрофлору нашего кишечника, отвечающего за красоту и здоровье нашей кожи.
Продукты богаты клетчаткой
Также для улучшения микрофлоры, вашего самочувствия и улучшения состояния кожи рекомендуется есть большое количество продуктов, которые содержат клетчатку. Для того чтобы все процессы в нашем организме проходили правильно и физиологически нужно соблюдать питьевой режим, выпивать ежедневно свою норму воды. Но это должна быть вода в чистом виде, а не сладкие газированные напитки.
Рекомендации
Замените кофе с молоком зеленым чаем. Это источник мощных антиоксидантов, которые будут замедлять процессы старения, бороться со свободными радикалами и помогать вам и вашей коже гораздо лучше.
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