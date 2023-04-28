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Нутриціологиня пояснила, чому білок може не засвоюватися

28 квітня 2023 17:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи може білок не засвоюватися організмом
Нутриціологиня розповіла про засвоєння білку. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Білки беруть участь в утворенні волосся, нігтів та захисної оболонки очей, хрящів і сухожиль. Це найголовніший "будівельний матеріал" в нашому організмі, тому його дефіцит може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. 

Про це розповіла нутриціологиня Віра Курин.

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Білки пов'язують з поживними речовинами, що містяться в крові, і переносять їх до органів і тканин. Прикладом транспортного білка є гемоглобін, що міститься в червоних кровянистих клітинах (еритроцитах) і транспорт кисню. Специфічні білки (антитіла), що забезпечують захист від мікроорганізмів та вірусів. Ферменти — це також білки. Гормони надниркових залоз, інсулін, гормони щитовидної залози, гіпофіза залежать від білків.

Що може порушувати засвоєння білка?

  1. Низький рівень соляної кислоти шлунку. Саме вона первинно розщеплює білкову їжу і активує подальше перетравлення травними ферментами. Щоб перевірити рівень потрібно пройти процедуру pH-метрії.
  2. Відносна або абсолютна недостатність травних ферментів. Це вже проблеми з функцією підшлункової залози.
М'ясні страви, як джерело білку. Фото: Pexels

Якщо білок у дефіциті можуть бути: 

  • проблеми з імунітетом (зниження інтерферону, імуноглобулінів);
  • погіршення роботи печінки, нирок, підшлункової залози;
  • слабкість м'язів, погана переносимість фізичного навантаження, як відображення слабкості серцевого м'яза та дихальної мускулатури;
  • поганий настрій.
Лікар нутриціолог. Фото: Pexels

Тож якщо ви помітили, що у вас з'явилися подібні симптоми, лікар рекомендує здати аналізи на дефіцит білку. 

До таких аналізів відносяться: 

  • загальний білок — референт — 60-85 г/л, в ідеалі — 75 і вище;
  • альбумін — 60% від загального білка;
  • ГГТП — перевіряємо забезпеченість амінокислотами;
  • співвідношення АЛТ і АСТ (переважає ката або анаболізм);
  • сечовина — кінцевий продукт розпаду білків;
  • аналіз на амінокислоти.
Аналіз крові. Фото: Pexels

У середньому на день дорослій людини потрібно 65-100 грамів на добу білка (0,8-1,2 грамів на кілограм ваги).

Більше споживання залежить від фізичної активності, статі, віку, захворювань та індивідуальних особливостей:

  • У спортсменів і за тотальних втрат — не засвоєння, збільшуємо дотацію до 2 разів; 
  • Основна причина  дефіциту білка — порушення розщеплення та всмоктування в ШКТ;
  • Низька кислотність шлунка, дефіцит чи зниження активності протеолітичних ферментів, прискорення перистальтики. 

Раніше ми писали, що кофеїн може спалювати жир і перешкоджати діабету ІІ типу. 

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