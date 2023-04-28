Чи може білок не засвоюватися організмом

Нутриціологиня пояснила, чому білок може не засвоюватися
Білки беруть участь в утворенні волосся, нігтів та захисної оболонки очей, хрящів і сухожиль. Це найголовніший "будівельний матеріал" в нашому організмі, тому його дефіцит може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це розповіла нутриціологиня Віра Курин.
Білки пов'язують з поживними речовинами, що містяться в крові, і переносять їх до органів і тканин. Прикладом транспортного білка є гемоглобін, що міститься в червоних кровянистих клітинах (еритроцитах) і транспорт кисню. Специфічні білки (антитіла), що забезпечують захист від мікроорганізмів та вірусів. Ферменти — це також білки. Гормони надниркових залоз, інсулін, гормони щитовидної залози, гіпофіза залежать від білків.
Що може порушувати засвоєння білка?
- Низький рівень соляної кислоти шлунку. Саме вона первинно розщеплює білкову їжу і активує подальше перетравлення травними ферментами. Щоб перевірити рівень потрібно пройти процедуру pH-метрії.
- Відносна або абсолютна недостатність травних ферментів. Це вже проблеми з функцією підшлункової залози.
Якщо білок у дефіциті можуть бути:
- проблеми з імунітетом (зниження інтерферону, імуноглобулінів);
- погіршення роботи печінки, нирок, підшлункової залози;
- слабкість м'язів, погана переносимість фізичного навантаження, як відображення слабкості серцевого м'яза та дихальної мускулатури;
- поганий настрій.
Тож якщо ви помітили, що у вас з'явилися подібні симптоми, лікар рекомендує здати аналізи на дефіцит білку.
До таких аналізів відносяться:
- загальний білок — референт — 60-85 г/л, в ідеалі — 75 і вище;
- альбумін — 60% від загального білка;
- ГГТП — перевіряємо забезпеченість амінокислотами;
- співвідношення АЛТ і АСТ (переважає ката або анаболізм);
- сечовина — кінцевий продукт розпаду білків;
- аналіз на амінокислоти.
У середньому на день дорослій людини потрібно 65-100 грамів на добу білка (0,8-1,2 грамів на кілограм ваги).
Більше споживання залежить від фізичної активності, статі, віку, захворювань та індивідуальних особливостей:
- У спортсменів і за тотальних втрат — не засвоєння, збільшуємо дотацію до 2 разів;
- Основна причина дефіциту білка — порушення розщеплення та всмоктування в ШКТ;
- Низька кислотність шлунка, дефіцит чи зниження активності протеолітичних ферментів, прискорення перистальтики.
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