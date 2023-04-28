Может ли белок не усваиваться организмом

Нутрициолог объяснила, почему белок может не усваиваться
Белки участвуют в образовании волос, ногтей и защитной оболочки глаз, хрящей и сухожилий. Это самый главный "строительный материал" в нашем организме, поэтому его дефицит может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин.
Белки связывают с питательными веществами, содержащимися в крови, и переносят их в органы и ткани. Примером транспортного белка является гемоглобин, содержащийся в красных кровянистых клетках (эритроцитах) и транспорт кислорода. Специфические белки (антитела), обеспечивающие защиту от микроорганизмов и вирусов. Ферменты – это также белки. Гормоны надпочечников, инсулин, гормоны щитовидной железы, гипофиза зависят от белков.
Что может нарушать усвоение белка?
- Низкий уровень соляной кислоты желудка. Именно она первично расщепляет белковую пищу и активирует дальнейшее переваривание пищеварительными ферментами. Чтобы проверить уровень, нужно пройти процедуру pH-метрии.
- Относительная или абсолютная недостаточность пищеварительных ферментов. Это уже проблемы с функцией поджелудочной железы.
Если белок в дефиците может быть:
- проблемы с иммунитетом (снижение интерферона, иммуноглобулинов);
- ухудшение работы печени, почек, поджелудочной железы;
- слабость мышц, плохая переносимость физической нагрузки, как отражение слабости сердечной мышцы и дыхательной мускулатуры;
- плохое настроение.
Так что если вы заметили, что у вас появились подобные симптомы, врач рекомендует сдать анализы на дефицит белка.
К таким анализам относятся:
- общий белок – референт – 60-85 г/л, в идеале – 75 и выше;
- альбумин — 60% от общего белка;
- ГГТП – проверяем обеспеченность аминокислотами;
- соотношение АЛТ и АСТ (преобладает ката или анаболизм);
- мочевина – конечный продукт распада белков;
- анализ на аминокислоты.
В среднем в день взрослому человеку нужно 65-100 граммов в сутки белка (0,8-1,2 грамма на килограмм веса).
Большее потребление зависит от физической активности, пола, возраста, заболеваний и индивидуальных особенностей:
- У спортсменов и при тотальных потерях – не усвоение, увеличиваем дотацию до 2 раз;
- Основная причина дефицита белка – нарушение расщепления и всасывания в ЖКТ;
- Низкая кислотность желудка, дефицит или снижение активности протеолитических ферментов, ускорение перистальтики.
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