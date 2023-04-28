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Нутрициолог объяснила, почему белок может не усваиваться

28 апреля 2023 17:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Может ли белок не усваиваться организмом
Нутрициолог рассказала об усвоении белка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Белки участвуют в образовании волос, ногтей и защитной оболочки глаз, хрящей и сухожилий. Это самый главный "строительный материал" в нашем организме, поэтому его дефицит может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин.

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Белки связывают с питательными веществами, содержащимися в крови, и переносят их в органы и ткани. Примером транспортного белка является гемоглобин, содержащийся в красных кровянистых клетках (эритроцитах) и транспорт кислорода. Специфические белки (антитела), обеспечивающие защиту от микроорганизмов и вирусов. Ферменты – это также белки. Гормоны надпочечников, инсулин, гормоны щитовидной железы, гипофиза зависят от белков.

Что может нарушать усвоение белка?

  1. Низкий уровень соляной кислоты желудка. Именно она первично расщепляет белковую пищу и активирует дальнейшее переваривание пищеварительными ферментами. Чтобы проверить уровень, нужно пройти процедуру pH-метрии.
  2. Относительная или абсолютная недостаточность пищеварительных ферментов. Это уже проблемы с функцией поджелудочной железы.
Мясные блюда как источник белка. Фото: Pexels

Если белок в дефиците может быть:

  • проблемы с иммунитетом (снижение интерферона, иммуноглобулинов);
  • ухудшение работы печени, почек, поджелудочной железы;
  • слабость мышц, плохая переносимость физической нагрузки, как отражение слабости сердечной мышцы и дыхательной мускулатуры;
  • плохое настроение.
Врач внутрициолог. Фото: Pexels

Так что если вы заметили, что у вас появились подобные симптомы, врач рекомендует сдать анализы на дефицит белка.

К таким анализам относятся:

  • общий белок – референт – 60-85 г/л, в идеале – 75 и выше;
  • альбумин — 60% от общего белка;
  • ГГТП – проверяем обеспеченность аминокислотами;
  • соотношение АЛТ и АСТ (преобладает ката или анаболизм);
  • мочевина – конечный продукт распада белков;
  • анализ на аминокислоты.
Анализ крови. Фото: Pexels

В среднем в день взрослому человеку нужно 65-100 граммов в сутки белка (0,8-1,2 грамма на килограмм веса).

Большее потребление зависит от физической активности, пола, возраста, заболеваний и индивидуальных особенностей:

  • У спортсменов и при тотальных потерях – не усвоение, увеличиваем дотацию до 2 раз;
  • Основная причина дефицита белка – нарушение расщепления и всасывания в ЖКТ;
  • Низкая кислотность желудка, дефицит или снижение активности протеолитических ферментов, ускорение перистальтики.

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