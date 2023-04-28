Может ли белок не усваиваться организмом

Нутрициолог рассказала об усвоении белка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Белки участвуют в образовании волос, ногтей и защитной оболочки глаз, хрящей и сухожилий. Это самый главный "строительный материал" в нашем организме, поэтому его дефицит может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин.

Читайте также:

Белки связывают с питательными веществами, содержащимися в крови, и переносят их в органы и ткани. Примером транспортного белка является гемоглобин, содержащийся в красных кровянистых клетках (эритроцитах) и транспорт кислорода. Специфические белки (антитела), обеспечивающие защиту от микроорганизмов и вирусов. Ферменты – это также белки. Гормоны надпочечников, инсулин, гормоны щитовидной железы, гипофиза зависят от белков.

Что может нарушать усвоение белка?

Низкий уровень соляной кислоты желудка. Именно она первично расщепляет белковую пищу и активирует дальнейшее переваривание пищеварительными ферментами. Чтобы проверить уровень, нужно пройти процедуру pH-метрии. Относительная или абсолютная недостаточность пищеварительных ферментов. Это уже проблемы с функцией поджелудочной железы.

Мясные блюда как источник белка. Фото: Pexels

Если белок в дефиците может быть:

проблемы с иммунитетом (снижение интерферона, иммуноглобулинов);

ухудшение работы печени, почек, поджелудочной железы;

слабость мышц, плохая переносимость физической нагрузки, как отражение слабости сердечной мышцы и дыхательной мускулатуры;

плохое настроение.

Врач внутрициолог. Фото: Pexels

Так что если вы заметили, что у вас появились подобные симптомы, врач рекомендует сдать анализы на дефицит белка.

К таким анализам относятся:

общий белок – референт – 60-85 г/л, в идеале – 75 и выше;

альбумин — 60% от общего белка;

ГГТП – проверяем обеспеченность аминокислотами;

соотношение АЛТ и АСТ (преобладает ката или анаболизм);

мочевина – конечный продукт распада белков;

анализ на аминокислоты.

Анализ крови. Фото: Pexels

В среднем в день взрослому человеку нужно 65-100 граммов в сутки белка (0,8-1,2 грамма на килограмм веса).

Большее потребление зависит от физической активности, пола, возраста, заболеваний и индивидуальных особенностей:

У спортсменов и при тотальных потерях – не усвоение, увеличиваем дотацию до 2 раз;

Основная причина дефицита белка – нарушение расщепления и всасывания в ЖКТ;

Низкая кислотность желудка, дефицит или снижение активности протеолитических ферментов, ускорение перистальтики.

Ранее мы писали, что кофеин может сжигать жир и препятствовать диабету II типа.